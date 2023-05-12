Фернандеш нацелен на попадание в Лигу Чемпионов, но хочет большего

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что его команда должна попасть в Лигу Чемпионов, но вскоре "красные дьяволы" будут претендовать на более высокие цели.

В данный момент именно "Юнайтед" замыкает топ-4 Премьер-Лиги, проиграв два последних матча. В остатке сезона "дьяволам" предстоит заочная борьба с "Ливерпулем" и "Брайтоном" за путевку в Лигу Чемпионов.



Фернандеш чувствует, что "Юнайтед" уже превзошел ожидания, однако Бруну считает, что квалификация в Лигу Чемпионов не является потолком для его команды.



"Мы хотим играть в Лиге Чемпионов. Клуб заслуживает этого, клуб должен быть в этом положении".



"Также я думаю, эти игроки заслуживают быть там, потому что у нас такая замечательная команда, которая проделала такую замечательную работу в этом сезоне — никто не думал, что "Манчестер Юнайтед" будет сражаться за попадание в топ-4".



"Мы знаем, что сейчас каждый говорит: "О, "Манчестер Юнайтед" замечательно выступает". Но я помню, что в начале сезона никто не ставил нашу команду в топ-4. Поэтому я думаю, это хороший сюрприз для них, но не для нас. Мы знали, что можем оказаться там. Мы знали, что может быть даже выше в лиге".



"У нас были свои моменты, и поэтому мы в таком положении, что сражаемся за попадание в топ-4, но не за нечто большее. Но я думаю, скоро этот клуб и эти игроки будут сражаться за гораздо большее", — сообщил Фернандеш Sky Sports.