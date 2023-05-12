Канте подтвердил свое намерение остаться в "Челси"

Полузащитник "Челси" Нголо Канте подтвердил, что хочет остаться в лондонском клубе.

Из-за травмы задней поверхности бедра Канте пропустил большую часть этого сезона, однако после своего возвращения в строй в апреле 32-летний француз доказал, что все еще может быть полезен "Челси".



Контракт Канте с "Челси" по-прежнему истекает в конце июня, однако Нголо дает ясно понять, что уходить не собирается.



"Хочу ли я быть частью планов "Челси" на будущее? Несомненно".



"У этого клуба захватывающий проект. К сожалению. этот сезон не соответствует стандартам "Челси".



"Но каждый хочет двигаться в одном направлении — направлении успеха и завоевания трофеев. Надеюсь, этот клуб снова будет сражаться за такие цели".



"Давайте посмотрим, где я окажусь, но самое важное — это изменения, которые произойдут клубом", — сообщил Канте Sky Sports.