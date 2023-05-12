Канте подтвердил свое намерение остаться в "Челси"

Нголо Канте Полузащитник "Челси" Нголо Канте подтвердил, что хочет остаться в лондонском клубе.

Из-за травмы задней поверхности бедра Канте пропустил большую часть этого сезона, однако после своего возвращения в строй в апреле 32-летний француз доказал, что все еще может быть полезен "Челси".

Контракт Канте с "Челси" по-прежнему истекает в конце июня, однако Нголо дает ясно понять, что уходить не собирается.

"Хочу ли я быть частью планов "Челси" на будущее? Несомненно".

"У этого клуба захватывающий проект. К сожалению. этот сезон не соответствует стандартам "Челси".

"Но каждый хочет двигаться в одном направлении — направлении успеха и завоевания трофеев. Надеюсь, этот клуб снова будет сражаться за такие цели".

"Давайте посмотрим, где я окажусь, но самое важное — это изменения, которые произойдут клубом", — сообщил Канте Sky Sports.


Метки Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2023 08:00

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  1. sufferwell 12.05.2023 08:19 # sufferwell
    Кумир долбоебов, орущих на каждом углу про его никому на хуй никому не нужную скромность. Как будто она что-то решает на поле. Как же в свое время заебали посты и видосы на эту тему в каждом паблике и на каждом канале.

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  2. theo-zm 12.05.2023 08:14 # theo-zm
    Ему нужно в реал

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