Пикфорд — цель номер один МЮ на замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" попытается приобрести голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда, если Давид Де Хеа покинет клуб.

В данный момент "Юнайтед" все еще продолжает переговоры с Де Хеа о новом контракте, тогда как действующее соглашение первого номера "красных дьяволов" истекает в конце этого сезона.



"Юнайтед" готов сохранить Де Хеа, но со значительным понижением текущей зарплаты Давида в 375,000 фунтов в неделю, и пока стороны не достигли компромисса.



Поскольку уже в конце следующего месяца 32-летний испанец может стать свободным агентом, "Юнайтед" вынужден держать в уме вариант с приглашением нового голкипера.



И в качестве цели номер один на замену Де Хеа главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассматривает первого номера сборной Англии Пикфорда, чей "Эвертон" сейчас располагается в двух очках над зоной вылета Премьер-Лиги.



Также на радаре у Тен Хага находится его 20-летний соотечественник Барт Вербрюгген из "Андерлехта", сообщает Daily Star.