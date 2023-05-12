Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Арсенал" хочет Жоау Канселу. Ромелу Лукаку вернется в "Челси". Матео Ковачич направляется в "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Юнайтед" опасается, что не сможет заполучить нападающего Харри Кейна, которого "Тоттенхэм" намерен сохранить, несмотря на истекающий через год контракт. (Daily Mirror)

"Арсенал" заинтересован в приглашении опального защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу. (90min)

"Челси" готов отказаться от приобретения нападающего "Наполи" Виктора Осимхена грядущим летом. (Football Insider)

Нападающий Ромелу Лукаку летом вернется в "Челси" и получит второй шанс заиграть. (Daily Mirror)

"Челси" готов отпустить полузащитника Матео Ковачича в "Сити" за 40 миллионов фунтов. (Football Insider)

Защитник "Челси" Тиаго Силва решил вернуться в Бразилию после окончания этого сезона. (Gilmar Ferreira)

"Челси" вступил в борьбу за полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте. (Jornal De Noticias)

О покупке Угарте договаривается "Астон Вилла". (Football Transfers)

"Ювентус" и "Ливерпуль" готовы сойтись в битве за полузащитника "Аталанты" Тена Купмейнерса. (Corriere dello Sport)

"Ньюкасл" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ в борьбе за вингера "Байера" Муссу Дембеле. (Bild)

Еще одним претендентом на Диаби может стать "Арсенал", интересовавшийся Муссой еще в январе. (Evening Standard)

"Эвертон" заинтересован в защитнике "Саутгемптона" Мохаммеде Салису. (Football Insider)

"Эвертон" хочет купить нападающего, а на радаре у "ирисок" находятся Мичейл Антонио из "Вест Хэма" и Че Адамс из "Саутгемптона". (talkSPORT)

"Борнмут" готов возобновить свой интерес к нападающему "Вильярреала" Николя Джексону. (talkSPORT)

Другое

Новым исполнительным директором "Челси" может стать Крис Джурасек, знакомый владельцу клуба Тодду Бели по работе в Crearlake Capital. (The Times)

Экс-наставник "Лидса" Марсело Бьелса близок к назначению в сборной Уругвая. (Fabrizio Romano)

План главного тренера "Реала" Карло Анчелотти на ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Сити" заключается в том, чтобы сыграть по схеме 4-4-2 с Эдуарду Камавинга в полузащите и Родриго на скамье запасных. (Marca)

Супруга бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча призналась, что они никогда не занимаются любовью, когда в комнате находится их кошка. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 12.05.2023 06:00

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  1. liverpo0ol 12.05.2023 07:36 # liverpo0ol
    Доброе утро, нет?

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  2. mafia 12.05.2023 06:53 # mafia
    ну чо, где там контрнаступление? хохлы ебаные

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  3. iskander8sg 12.05.2023 06:17 # iskander8sg
    Накручивали пропагандой дебилов про ужасных укров и контрнаступ, с целью сподвигнуть к массовой явке в военкоматы и помощи армии, а добились того, что застрашили лохов до того, что при первом слове: "оно началось", тупо вся страна насрала в штаны от ужаса.
    Гении влияния и управления. Пхахаха.

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