Светская хроника за пятницу
"Арсенал" хочет Жоау Канселу. Ромелу Лукаку вернется в "Челси". Матео Ковачич направляется в "Манчестер Сити". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Манчестер Юнайтед" опасается, что не сможет заполучить нападающего Харри Кейна, которого "Тоттенхэм" намерен сохранить, несмотря на истекающий через год контракт. (Daily Mirror)
"Арсенал" заинтересован в приглашении опального защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу. (90min)
"Челси" готов отказаться от приобретения нападающего "Наполи" Виктора Осимхена грядущим летом. (Football Insider)
Нападающий Ромелу Лукаку летом вернется в "Челси" и получит второй шанс заиграть. (Daily Mirror)
"Челси" готов отпустить полузащитника Матео Ковачича в "Сити" за 40 миллионов фунтов. (Football Insider)
Защитник "Челси" Тиаго Силва решил вернуться в Бразилию после окончания этого сезона. (Gilmar Ferreira)
"Челси" вступил в борьбу за полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте. (Jornal De Noticias)
О покупке Угарте договаривается "Астон Вилла". (Football Transfers)
"Ювентус" и "Ливерпуль" готовы сойтись в битве за полузащитника "Аталанты" Тена Купмейнерса. (Corriere dello Sport)
"Ньюкасл" рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ в борьбе за вингера "Байера" Муссу Дембеле. (Bild)
Еще одним претендентом на Диаби может стать "Арсенал", интересовавшийся Муссой еще в январе. (Evening Standard)
"Эвертон" заинтересован в защитнике "Саутгемптона" Мохаммеде Салису. (Football Insider)
"Эвертон" хочет купить нападающего, а на радаре у "ирисок" находятся Мичейл Антонио из "Вест Хэма" и Че Адамс из "Саутгемптона". (talkSPORT)
"Борнмут" готов возобновить свой интерес к нападающему "Вильярреала" Николя Джексону. (talkSPORT)
Другое
Новым исполнительным директором "Челси" может стать Крис Джурасек, знакомый владельцу клуба Тодду Бели по работе в Crearlake Capital. (The Times)
Экс-наставник "Лидса" Марсело Бьелса близок к назначению в сборной Уругвая. (Fabrizio Romano)
План главного тренера "Реала" Карло Анчелотти на ответный матч 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Сити" заключается в том, чтобы сыграть по схеме 4-4-2 с Эдуарду Камавинга в полузащите и Родриго на скамье запасных. (Marca)
Супруга бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча призналась, что они никогда не занимаются любовью, когда в комнате находится их кошка. (The Sun)
12.05.2023 06:00
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Последние комментарии:
Доброе утро, нет?
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ну чо, где там контрнаступление? хохлы ебаные
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Накручивали пропагандой дебилов про ужасных укров и контрнаступ, с целью сподвигнуть к массовой явке в военкоматы и помощи армии, а добились того, что застрашили лохов до того, что при первом слове: "оно началось", тупо вся страна насрала в штаны от ужаса.
Гении влияния и управления. Пхахаха.
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