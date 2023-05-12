"Вест Хэм" одержал волевую победу над АЗ

"Вест Хэм" одержал волевую победу 2:1 в первом полуфинальном матче Лиги Конференций против АЗ.

В первом тайме матча на Лондонском стадионе игра была более-менее равной, хотя у гостей из Голландии мяч держался чуть лучше.



Лучший момент у хозяев имел Саид Бенрахма, пробив рядом со штангой.



В концовке тайма "Вест Хэма" активизировался и как раз в этот отрезок и пропустил. Это Тиджани Рейндерс пробил с дистанции, а голкипер Альфонс Ареоля слегка прозевал этот удар с отскоком от газона в ближний угол своих ворот — 0:1.



С началом второго тайма "молотобойцы" принялись оказывать серьезное давление, но прицел у них совершенно сбился.



Однако на 65-й минуте хозяевам удалось заработать пенальти. Голкипер гостей Мэт Райан, играя на выходе, ударил кулаками по голове Джаррода Боуэна вместо мяча, и Бенрахма уверенно реализовал 11-метровый — 1:1.



"Вест Хэм" воодушевился еще больше и на 75-й минуте вышел вперед. Защитник остановил мяч на линии ворот после удара Найефа Агерда головой, однако Мичейл Антонио тут же сыграл на добивании — 2:1.



В остатке матча ничего интересного уже не произошло. АЗ был беззуб после перерыва.



"Вест Хэм" проявил характер, доминируя над своим соперником во втором тайме. Эта победа обеспечивает команде Дэвида Мойеса хорошие шансы достичь Праги, где состоится финал.



"Вест Хэм" (Англия) — АЗ (Голландия) — 2:1 (0:1)



Голы: Бенрахма 67 (пен), Антонио 75 — Рейндерс 41.



"Вест Хэм": Ареоля, Керер, Агерд, Крессуэлл, Соучек, Райс, Боуэн, Пакета, Бенрахма (Форнальс 90), Антонио (Ингс 80).