Лэмпард привлек к тренировкам капитана команды U-14

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард привлек к тренировкам с первой командой капитана команды U-14 "синих" Чарли Холланда.

После зимнего трансферного окна размер первой команды "Челси" превысил 30 игроков. Несмотря на это, Лэмпард смог найти место для 14-летнего Холланда.



Как сообщает Daily Mirror, Холланд занимается с коллективом Лэмпарда на базе в Кобхэме в преддверии домашнего матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в ближайшую субботу.



Лэмпард всегда был известен в качестве специалиста, который смело доверяет молодежи. В свой первый период на тренерском мостике "Челси" Фрэнк дал шанс игрокам вроде Мейсона Маунта, Риса Джеймса, Фикайо Томори и Тэмми Абрахэма.



В прошлом Лэмпард неоднократно привлекал к тренировкам первой команды игроков из команд U-21 и даже U-18, но решение Фрэнка в отношении Холланда является кое-чем выдающимся.