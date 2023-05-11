Лэмпард привлек к тренировкам капитана команды U-14

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард привлек к тренировкам с первой командой капитана команды U-14 "синих" Чарли Холланда.

После зимнего трансферного окна размер первой команды "Челси" превысил 30 игроков. Несмотря на это, Лэмпард смог найти место для 14-летнего Холланда.

Как сообщает Daily Mirror, Холланд занимается с коллективом Лэмпарда на базе в Кобхэме в преддверии домашнего матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в ближайшую субботу.

Лэмпард всегда был известен в качестве специалиста, который смело доверяет молодежи. В свой первый период на тренерском мостике "Челси" Фрэнк дал шанс игрокам вроде Мейсона Маунта, Риса Джеймса, Фикайо Томори и Тэмми Абрахэма.

В прошлом Лэмпард неоднократно привлекал к тренировкам первой команды игроков из команд U-21 и даже U-18, но решение Фрэнка в отношении Холланда является кое-чем выдающимся.


Метки Лэмпард, Холланд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2023 23:00

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  1. brown-ale 11.05.2023 23:13 # brown-ale
    Расслабьтесь, это наверное просто сын Боэли.

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  2. sayk2 11.05.2023 23:11 # sayk2
    Если стрельнет, лэмпард себе припишет

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