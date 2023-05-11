Эмилиано Мартинес готов покинуть "Виллу"

Голкипер Эмилиано Мартинес готов покинуть "Астон Виллу" грядущим летом и может найти пристанище в другом клубе Премьер-Лиги.

30-летний Мартинес закрепил за собой звездный статус, когда ранее в этом сезоне выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира в Катаре.



Своей игрой на ЧМ-2022, а также выступлениями за "Виллу" Мартинес привлек к себе внимание ряда больших клубов, включая "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



Как утверждает TyC Sports, Эмилиано открыт к идее, чтобы попробовать себя в топ-клубе, выступить в Лиге Чемпионов и побороться за трофеи. "Вилла", несмотря на все свои амбиции, предложить ему этого пока не может.



Конечно, переход Мартинеса в "Тоттенхэм" осложняется не только тем, что "шпоры", вероятно, останутся без Лиги Чемпионов на будущий сезон. Ранее в своей карьере Эмилиано выступал за "Арсенал", поэтому такого рода трансфер представить сложно.



Аргентинское издание добавляет, что Мартинес не будет стоить астрономических денег, но "Вилла" постарается целиком вернуть 17 миллионов фунтов, за которые и купила Эмилиано у "Арсенала" в 2020 году.