Сезон завершен для Салиба и Зинченко

Вильям Салиба и Александр Зинченко Защитники "Арсенала" Вильям Салиба и Александр Зинченко уже не сыграют в этом сезоне из-за травм.

22-летний Салиба и 26-летний Зинченко стали ключевыми игроками "Арсенала", который подавляющую часть этого сезона провел на вершине Премьер-Лиги.

В матче Лиги Европы против "Спортинга" в марте Вильям получил травму спины, тогда как у Александра случился явный игровой спад, в результате чего "канониры" утратили лидерство.

"Арсенал" все еще сохраняет шансы на титул, однако три оставшихся матча команде Микеля Артеты предстоит сыграть без Салиба, который не успевает залечить свою спину, и без Зинченко, у которого возникли проблемы с икроножной мышцей с матче прошлого уикенда против "Ньюкасла".

The Athletic ожидает, что Зинченко слева в обороне заменит Киран Тирни, которого связывают с уходом из "Арсенала", а на месте Салиба может сыграть Якуб Кивер или Роб Холдинг.


Метки Арсенал, Зинченко, Салиба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. hunter022 11.05.2023 21:49 # hunter022
    Вылет Зины однозначный плюс для команды и для нервной системы болельщиков в частности...

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  2. narcot 11.05.2023 21:05 # narcot
    и это команда, которая играет в одном турнире)) ору

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  3. sheef 11.05.2023 21:02 # sheef
    Думаю зине придумали травму т к стал обузой

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  4. ar7em 11.05.2023 21:01 # ar7em
    голубиная часть манчестера шампиньоны

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