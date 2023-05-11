Сезон завершен для Салиба и Зинченко
Защитники "Арсенала" Вильям Салиба и Александр Зинченко уже не сыграют в этом сезоне из-за травм.
22-летний Салиба и 26-летний Зинченко стали ключевыми игроками "Арсенала", который подавляющую часть этого сезона провел на вершине Премьер-Лиги.
В матче Лиги Европы против "Спортинга" в марте Вильям получил травму спины, тогда как у Александра случился явный игровой спад, в результате чего "канониры" утратили лидерство.
"Арсенал" все еще сохраняет шансы на титул, однако три оставшихся матча команде Микеля Артеты предстоит сыграть без Салиба, который не успевает залечить свою спину, и без Зинченко, у которого возникли проблемы с икроножной мышцей с матче прошлого уикенда против "Ньюкасла".
The Athletic ожидает, что Зинченко слева в обороне заменит Киран Тирни, которого связывают с уходом из "Арсенала", а на месте Салиба может сыграть Якуб Кивер или Роб Холдинг.
11.05.2023 21:00
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Последние комментарии:
Вылет Зины однозначный плюс для команды и для нервной системы болельщиков в частности...
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и это команда, которая играет в одном турнире)) ору
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Думаю зине придумали травму т к стал обузой
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голубиная часть манчестера шампиньоны
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