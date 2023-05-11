Сезон завершен для Салиба и Зинченко

Защитники "Арсенала" Вильям Салиба и Александр Зинченко уже не сыграют в этом сезоне из-за травм.

22-летний Салиба и 26-летний Зинченко стали ключевыми игроками "Арсенала", который подавляющую часть этого сезона провел на вершине Премьер-Лиги.



В матче Лиги Европы против "Спортинга" в марте Вильям получил травму спины, тогда как у Александра случился явный игровой спад, в результате чего "канониры" утратили лидерство.



"Арсенал" все еще сохраняет шансы на титул, однако три оставшихся матча команде Микеля Артеты предстоит сыграть без Салиба, который не успевает залечить свою спину, и без Зинченко, у которого возникли проблемы с икроножной мышцей с матче прошлого уикенда против "Ньюкасла".



The Athletic ожидает, что Зинченко слева в обороне заменит Киран Тирни, которого связывают с уходом из "Арсенала", а на месте Салиба может сыграть Якуб Кивер или Роб Холдинг.