Стерлинг планирует остаться в "Челси"

Рахим Стерлинг Вингер "Челси" Рахим Стерлинг не планирует менять клуб грядущим летом, несмотря на провальный сезон.

Стерлинг только прошлым летом присоединился к "Челси", перебравшись из "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов. С тех пор Рахим забил лишь четыре гола и трижды ассистировал партнерам в Премьер-Лиге.

В предыдущие сезоны Стерлинг приучил к гораздо более высоким показателям результативности, однако talkSPORT утверждает, что Рахим сохраняет преданность "Челси", несмотря на непопадание "синих" в еврокубки.

Стерлинг убежден, что еще не показал своей лучшей игры за "Челси", и намерен сыграть важную роль в перестройке команды под руководством нового тренера, которым, вероятно, станет Маурисио Почеттино.

Источник добавляет, что 28-летний англичанине испытывает восторг от возможности поработать с бывшим наставником ПСЖ и "Тоттенхэма".


Метки Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2023 20:00

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  1. real-chel 11.05.2023 20:13 # real-chel
    Надеюсь руководство пнут его подальше это недорозумение с зп 350 тыщ

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  2. true-manc 11.05.2023 20:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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