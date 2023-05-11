Стерлинг планирует остаться в "Челси"

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг не планирует менять клуб грядущим летом, несмотря на провальный сезон.

Стерлинг только прошлым летом присоединился к "Челси", перебравшись из "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов. С тех пор Рахим забил лишь четыре гола и трижды ассистировал партнерам в Премьер-Лиге.



В предыдущие сезоны Стерлинг приучил к гораздо более высоким показателям результативности, однако talkSPORT утверждает, что Рахим сохраняет преданность "Челси", несмотря на непопадание "синих" в еврокубки.



Стерлинг убежден, что еще не показал своей лучшей игры за "Челси", и намерен сыграть важную роль в перестройке команды под руководством нового тренера, которым, вероятно, станет Маурисио Почеттино.



Источник добавляет, что 28-летний англичанине испытывает восторг от возможности поработать с бывшим наставником ПСЖ и "Тоттенхэма".