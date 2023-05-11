FA поможет фанатам МЮ и "Сити" добраться на финал Кубка Англии
FA организует дополнительный автобусный маршрут на финал Кубка Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" 3 июня.
Напомним, в конце апреля стало известно, что FA отказалась переносить финал Кубка Англии с "Уэмбли" в другую локацию, несмотря на то, что на 3 июня запланирована забастовка машинистов железной дороги.
Железная дорога является основным видом транспорта, которым болельщики "Юнайтед" и "Сити" собирались добираться из своего города в Лондон, однако Ассоциация нашла решение.
Как сообщает Daily Mail, в день финала FA запустит собственный автобусный маршрут из Манчестера в Лондон по цене в 60 фунтов за взрослого и 40 фунтов за ребенка (до 16 лет).
Некоторые детали все еще нуждаются в согласовании, включая точки отправления, однако в данный момент известно, что фанаты "Юнайтед" и "Сити" будут преодолевать расстояние в 400 миль порознь.
Добавим, оба клуба получили по 30,500 билетов на финал по цене от 45 до 145 фунтов и также организуют собственные автобусные перевозки для своих фанатов.
11.05.2023 19:00
Просмотров: 295
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
спасибо
(ответить)
Деревщина в город доехать не может
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий