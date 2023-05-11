"Пэлас" потребует 50 млн. фунтов за Гехи

"Кристал Пэлас" потребует минимум 50 миллионов фунтов от "Арсенала" и "Тоттенхэма" за защитника Марка Гехи.

Своей игрой за "Пэлас" в этом сезоне Гехи привлек внимание обоих клубов из Северного Лондона. Однако "орлы" совершенно не заинтересованы в расставании с ключевым игроком.



Устанавливая цену за Гехи, "Пэлас" ориентируется на защитника Аарона Ван-Биссаку, который был продан в "Манчестер Юнайтед" за 50 млн. фунтов в 2019 году.



Нюанс в том, что 20 процентами от продажи Гехи "Пэлас" будет вынужден поделиться с "Челси", у которого "орлы" и купили Марка за 18 млн. фунтов в 2021 году.



"Тоттенхэм" имеет давний интерес к Гехи, с помощью которого хочет обновить свою линию обороны. В конце сезона "шпоры" прощаются с арендованным у "Барселоны" Клеманом Лангле, тогда как будущее Давинсона Санчеса находится под вопросом.



Что касается "Арсенала", то недавняя травма Вильяма Салиба показала, насколько "канониры" уязвимы в центре обороны.



Добавим, от контракта Гехи остается еще три года. Если 22-летний англичанин останется на "Селхерст Парк", то сможет стать капитаном команды в следующем сезоне, сообщает Evening Standard.