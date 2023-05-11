"Вилла" позволит Эмери потратить 200 млн. фунтов летом
"Астон Вилла" готова инвестировать до 200 миллионов фунтов в укрепление состава грядущим летом.
"Вилла" переживает настоящий подъем после назначения Унаи Эмери главным тренером и сейчас занимает восьмое место в Премьер-Лиге, имея хорошие шансы попасть в еврокубки на будущий сезон.
Владельцы "Виллы" столь же амбициозны, как и Эмери, и именно для воплощения своих амбиций они зовут в свой клуб бывшего директора "Барселоны" Матеу Алемани.
Эмери и Алемани отводится ключевая роль в преображении команды грядущим летом, и для этого у них будет впечатляющий трансферный бюджет — до 200 млн. фунтов, как сообщает The Sun.
В качестве целей "Виллы" называются полузащитники Мануэль Угарте из "Спортинга" и Жоау Палинья из "Фулхэма". Ранее с переходом в бирмингемский клуб также связывали нападающих Душана Влаховича из "Ювентуса" и Феррана Торреса из "Барселоны".
11.05.2023 17:00
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Потратят больше чем никчёмные в рот вые6аные гейгуннеришки.
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а ведь влаховича когда-то хотел чарли))
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Даже обоссаная Астон Вилла тратит 200 млн, а зеропуки не могут себе позволить купить Беллингема, который закрыл бы центр на 10 лет, за 100.
АХАХАХАХАХАХАХА.
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