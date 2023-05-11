"Вилла" позволит Эмери потратить 200 млн. фунтов летом

"Астон Вилла" готова инвестировать до 200 миллионов фунтов в укрепление состава грядущим летом.

"Вилла" переживает настоящий подъем после назначения Унаи Эмери главным тренером и сейчас занимает восьмое место в Премьер-Лиге, имея хорошие шансы попасть в еврокубки на будущий сезон.



Владельцы "Виллы" столь же амбициозны, как и Эмери, и именно для воплощения своих амбиций они зовут в свой клуб бывшего директора "Барселоны" Матеу Алемани.



Эмери и Алемани отводится ключевая роль в преображении команды грядущим летом, и для этого у них будет впечатляющий трансферный бюджет — до 200 млн. фунтов, как сообщает The Sun.



В качестве целей "Виллы" называются полузащитники Мануэль Угарте из "Спортинга" и Жоау Палинья из "Фулхэма". Ранее с переходом в бирмингемский клуб также связывали нападающих Душана Влаховича из "Ювентуса" и Феррана Торреса из "Барселоны".