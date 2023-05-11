"Вилла" позволит Эмери потратить 200 млн. фунтов летом

Унаи Эмери "Астон Вилла" готова инвестировать до 200 миллионов фунтов в укрепление состава грядущим летом.

"Вилла" переживает настоящий подъем после назначения Унаи Эмери главным тренером и сейчас занимает восьмое место в Премьер-Лиге, имея хорошие шансы попасть в еврокубки на будущий сезон.

Владельцы "Виллы" столь же амбициозны, как и Эмери, и именно для воплощения своих амбиций они зовут в свой клуб бывшего директора "Барселоны" Матеу Алемани.

Эмери и Алемани отводится ключевая роль в преображении команды грядущим летом, и для этого у них будет впечатляющий трансферный бюджет — до 200 млн. фунтов, как сообщает The Sun.

В качестве целей "Виллы" называются полузащитники Мануэль Угарте из "Спортинга" и Жоау Палинья из "Фулхэма". Ранее с переходом в бирмингемский клуб также связывали нападающих Душана Влаховича из "Ювентуса" и Феррана Торреса из "Барселоны".


Метки Астон Вилла, трансферы, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2023 17:00

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  1. chelsea88 11.05.2023 18:22 # chelsea88
    Потратят больше чем никчёмные в рот вые6аные гейгуннеришки.

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  2. narcot 11.05.2023 17:18 # narcot
    а ведь влаховича когда-то хотел чарли))

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  3. superglor 11.05.2023 17:18 # superglor
    Даже обоссаная Астон Вилла тратит 200 млн, а зеропуки не могут себе позволить купить Беллингема, который закрыл бы центр на 10 лет, за 100.

    АХАХАХАХАХАХАХА.

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