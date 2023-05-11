Маунт не приблизился к новому контракту с "Челси"

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт не стал ближе к новому контракту с родным клубом.

Буквально накануне появилась информация, что Маурисио Почеттино, готовящийся заступить на тренерский мостик "Челси", отводит Маунту ключевую роль в своих планах на будущее.

Перед этим пресса также сообщала, что владелец "Челси" Тодд Бели лично встретился с Маунтом в попытке найти компромисс о продлении истекающего через год контракта Мейсона.

По информации Evening Standard, фактор Почеттино действительно заставил "Челси" активизироваться в переговорах с Маунтом, однако никакого прогресса в них не наблюдается и нет никаких признаков скорого прорыва.

Если ничего не изменится в ближайшие недели, "Челси" будет вынужден продать Маунта в ближайшее трансферное окно. Бели не хочет рисковать потерей Мейсона или кого-либо другого безо всякой компенсации.

В услугах Маунта заинтересованы "Арсенал" и "Ньюкасл", однако в данный момент "Ливерпуль" выглядит фаворитом в борьбе за 24-летнего игрока сборной Англии.


Метки контракты, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2023 16:00

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  1. kazchelsea 11.05.2023 16:44 # kazchelsea
    Пусть идет на хуй

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  2. narcot 11.05.2023 16:10 # narcot
    арсосал и 0пук устроят битву за лавочника чавси) кринге

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