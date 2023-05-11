Маунт не приблизился к новому контракту с "Челси"

Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт не стал ближе к новому контракту с родным клубом.

Буквально накануне появилась информация, что Маурисио Почеттино, готовящийся заступить на тренерский мостик "Челси", отводит Маунту ключевую роль в своих планах на будущее.



Перед этим пресса также сообщала, что владелец "Челси" Тодд Бели лично встретился с Маунтом в попытке найти компромисс о продлении истекающего через год контракта Мейсона.



По информации Evening Standard, фактор Почеттино действительно заставил "Челси" активизироваться в переговорах с Маунтом, однако никакого прогресса в них не наблюдается и нет никаких признаков скорого прорыва.



Если ничего не изменится в ближайшие недели, "Челси" будет вынужден продать Маунта в ближайшее трансферное окно. Бели не хочет рисковать потерей Мейсона или кого-либо другого безо всякой компенсации.



В услугах Маунта заинтересованы "Арсенал" и "Ньюкасл", однако в данный момент "Ливерпуль" выглядит фаворитом в борьбе за 24-летнего игрока сборной Англии.