"Челси" заморозил цены на сезонные абонементы

Фанаты Челси "Челси" объявил о заморозке цен на сезонные абонементы на кампанию 2023/24.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на трансферы, из-за чего у "синих" возникли определенные проблемы с финансовым фейр-плей.

Ситуация усугубляется только тем, что "Челси" не попадает в еврокубки на будущий сезон. Но даже несмотря на это, владельцы клуба не решились повысить цены на абонементы, что вызвало бы гнев и без того разочарованных фанатов.

Как сообщает Daily Mail, "Челси" замораживает абонементы на "Стэмфорд Бридж" 12-й год подряд.

Таким образом, налаживать ситуацию с финансами боссам лондонского клуба предстоит другими способами — например, с помощью привлечения новых спонсоров или распродажи игроков.

Добавим, "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Астон Вилла" уже подтвердили удорожание сезонный абонементов на следующую кампанию. "Тоттенхэм", как и "Челси", сделать это не решился.


Метки Стэмфорд Бридж, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2023 15:00

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  1. redwhitegun 11.05.2023 15:09 # redwhitegun
    На матчи с Арсеналом щель вообще должна бесплатно билеты давать и даже доплачивать им за то, чтобы они пришли посмотреть как их клуб в очередной раз берет за щеку у своих хозяев

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  2. narcot 11.05.2023 15:06 # narcot
    экономика по лукашенко))

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