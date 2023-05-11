"Челси" заморозил цены на сезонные абонементы

"Челси" объявил о заморозке цен на сезонные абонементы на кампанию 2023/24.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на трансферы, из-за чего у "синих" возникли определенные проблемы с финансовым фейр-плей.



Ситуация усугубляется только тем, что "Челси" не попадает в еврокубки на будущий сезон. Но даже несмотря на это, владельцы клуба не решились повысить цены на абонементы, что вызвало бы гнев и без того разочарованных фанатов.



Как сообщает Daily Mail, "Челси" замораживает абонементы на "Стэмфорд Бридж" 12-й год подряд.



Таким образом, налаживать ситуацию с финансами боссам лондонского клуба предстоит другими способами — например, с помощью привлечения новых спонсоров или распродажи игроков.



Добавим, "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Астон Вилла" уже подтвердили удорожание сезонный абонементов на следующую кампанию. "Тоттенхэм", как и "Челси", сделать это не решился.