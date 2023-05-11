Беллингем согласовал контракт с "Реалом"

Джуд Беллингем Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуд Беллингем согласовал условия личного контракта с "Реалом".

Напомним, ранее этой весной стало известно, что "Ливерпуль" отказался от покупки Беллингема из-за чрезвычайной дороговизны этого трансфера.

Беллингема продолжали сватать в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", однако возвращению на родину Джуд предпочел Мадрид.

По информации talkSPORT, Марк Беллингем, отец Джуда, еще в начале мая встретился с боссами "Реала" и окончательно согласовал сделку по переходу своего сына в испанский гранд.

Теперь "Реал" лишь должен договориться с "Боруссией" о сумме компенсации. Ожидается, что стоимость 19-летнего англичанина превысит 100 миллионов фунтов.


Метки Беллингем, Боруссия, Реал

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 826

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  1. vals1702 11.05.2023 15:13 # vals1702
    гребаная фсг - пошли вон !

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  2. narcot 11.05.2023 15:06 # narcot
    щити и 0пуки обоссаны)

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  3. superglor 11.05.2023 14:26 # superglor
    ЛФК
    - играет в самой богатой лиге мира
    - весь мир ноет о том что призовые за последнее место в АПЛ больше, чем за победу в ЛЧ
    - 6 лет подряд не опускался ниже 4 места

    НЕТ ДЕНЕГ НА БЕЛЛИНГЕМА

    Реал
    - Перес постоянно ноет, что Ла Лигу перестали смотреть и доходы падают
    - приглашают свободными агентами Алабу и Рюдигера, чтобы хоть как-то сводить концы с концами
    - Анчелотти жалуется что не хватает усиления

    ПОКУПАЮТ БЕЛЛИНГЕМА ЗА 100

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  4. melwood-lfc 11.05.2023 14:17 # melwood-lfc
    Попущена скузня ебаная
    Ща наберут новичков под ле

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