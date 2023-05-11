Беллингем согласовал контракт с "Реалом"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуд Беллингем согласовал условия личного контракта с "Реалом".
Напомним, ранее этой весной стало известно, что "Ливерпуль" отказался от покупки Беллингема из-за чрезвычайной дороговизны этого трансфера.
Беллингема продолжали сватать в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", однако возвращению на родину Джуд предпочел Мадрид.
По информации talkSPORT, Марк Беллингем, отец Джуда, еще в начале мая встретился с боссами "Реала" и окончательно согласовал сделку по переходу своего сына в испанский гранд.
Теперь "Реал" лишь должен договориться с "Боруссией" о сумме компенсации. Ожидается, что стоимость 19-летнего англичанина превысит 100 миллионов фунтов.
11.05.2023 14:00
Просмотров: 826
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
гребаная фсг - пошли вон !
(ответить)
щити и 0пуки обоссаны)
(ответить)
ЛФК
- играет в самой богатой лиге мира
- весь мир ноет о том что призовые за последнее место в АПЛ больше, чем за победу в ЛЧ
- 6 лет подряд не опускался ниже 4 места
НЕТ ДЕНЕГ НА БЕЛЛИНГЕМА
Реал
- Перес постоянно ноет, что Ла Лигу перестали смотреть и доходы падают
- приглашают свободными агентами Алабу и Рюдигера, чтобы хоть как-то сводить концы с концами
- Анчелотти жалуется что не хватает усиления
ПОКУПАЮТ БЕЛЛИНГЕМА ЗА 100
(ответить)
Попущена скузня ебаная
Ща наберут новичков под ле
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий