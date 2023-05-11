Беллингем согласовал контракт с "Реалом"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуд Беллингем согласовал условия личного контракта с "Реалом".

Напомним, ранее этой весной стало известно, что "Ливерпуль" отказался от покупки Беллингема из-за чрезвычайной дороговизны этого трансфера.



Беллингема продолжали сватать в другие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Сити", однако возвращению на родину Джуд предпочел Мадрид.



По информации talkSPORT, Марк Беллингем, отец Джуда, еще в начале мая встретился с боссами "Реала" и окончательно согласовал сделку по переходу своего сына в испанский гранд.



Теперь "Реал" лишь должен договориться с "Боруссией" о сумме компенсации. Ожидается, что стоимость 19-летнего англичанина превысит 100 миллионов фунтов.