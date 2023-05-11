Венгер советует Кейну остаться в "Тоттенхэме" еще на сезон

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что нападающий Харри Кейн должен посвятить "Тоттенхэму" еще один сезон.

В данный момент 29-летний Кейн находится на пороге заключительного года по своему контракту с "Тоттенхэмом", выбирая между новой сделкой и уходом в другой клуб ради удовлетворения своего трофейного голода.



По мнению Венгера, Кейн должен остаться в "Тоттенхэме" на сезон 2023/24, по окончании которого Харри станет свободным агентом и сможет самостоятельно решить свою судьбу.



"У Харри Кейна остается один год по контракту, и что бы вы ему посоветовали, будь вы его агентом?"



"Дай своему клубу последний шанс, а затем можешь уходить. Дело не в деньгах, хотя к конце концов деньги всегда имеют значение. Он не уйдет менее чем за 80 миллионов фунтов. Нападающих такого рода мастерства не найти", — сообщил Венгер beIN Sports.