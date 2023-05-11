Рэднапп советует "Тоттенхэму" назначить Роджерса

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп считает, что "шпорам" стоит назначить Брендана Роджерса своим новым главным тренером.

В данный момент "Тоттенхэм" все еще находится в поисках постоянной замены для Антонио Конте, и фаворитами на эту роль считаются Юлиан Нагельсманн и Хаби Алонсо.



Однако Рэднапп хочет, чтобы его бывший клуб обратил внимание на Роджерса, который в прошлом отверг интерес "шпор" после увольнения Жозе Моуриньо, но недавно остался без работы, попрощавшись с "Лестером".



"Возможно, Райану Мейсону еще немного рано тренировать "Тоттенхэм" на постоянной основе. Есть ощущение, что Нагельсманн или Брендан Роджерс будут рассматриваться в качестве вариантов".



"Они пытались заполучить Роджерса несколько лет назад, и тогда он не перешел, но я не удивлюсь, если они снова постараются с ним заговорить. Он без работы, а я — фанат Брендана Роджерса, он хороший тренер", — цитирует Рэднаппа Evening Standard.