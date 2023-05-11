Агбонлахор: "Антони — немного идиот"

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал поведение вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.

После своего дорогостоящего перехода из "Аякса" прошлым летом Антони забил только четыре гола в Премьер-Лиге, не сумев предотвратить поражения от "Вест Хэма" и "Брайтона" в двух последних матчах.



Особенно показательным Агбонлахор находит поражение 1:0 от "Брайтона" 4 мая, когда Антони выплеснул свое разочарование наружу.



"Если честно, я думаю, он немного идиот".



"В том матче не было нужды фолить на Макаллистере, а затем он пытается пойти грудь в грудь на гиганта Льюиса Данка. Тот бы уничтожил его".



"Может быть, Антони разочарован своей игрой, и поэтому он срывается?"



"Он не может обвести соперника, он не может выиграть единоборство, он не может попасть по воротам. Он должен быть разочарован своей игрой в этом сезоне".



"Тен Хагу нужно поговорить с ним об этом. Он должен успокоиться, иначе он будет получать красные карточки".



"Он должен постараться стать игроком на 86 миллионов фунтов, каким его и видели при покупке", — сообщил Агбонлахор Football Insider.



