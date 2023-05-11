Агбонлахор: "Антони — немного идиот"
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал поведение вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.
После своего дорогостоящего перехода из "Аякса" прошлым летом Антони забил только четыре гола в Премьер-Лиге, не сумев предотвратить поражения от "Вест Хэма" и "Брайтона" в двух последних матчах.
Особенно показательным Агбонлахор находит поражение 1:0 от "Брайтона" 4 мая, когда Антони выплеснул свое разочарование наружу.
"Если честно, я думаю, он немного идиот".
"В том матче не было нужды фолить на Макаллистере, а затем он пытается пойти грудь в грудь на гиганта Льюиса Данка. Тот бы уничтожил его".
"Может быть, Антони разочарован своей игрой, и поэтому он срывается?"
"Он не может обвести соперника, он не может выиграть единоборство, он не может попасть по воротам. Он должен быть разочарован своей игрой в этом сезоне".
"Тен Хагу нужно поговорить с ним об этом. Он должен успокоиться, иначе он будет получать красные карточки".
"Он должен постараться стать игроком на 86 миллионов фунтов, каким его и видели при покупке", — сообщил Агбонлахор Football Insider.
11.05.2023 11:00
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Последние комментарии:
типичный петушок из фапла
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Яркий пример когда юношеский максимализм рушится о льюса данка, был звездой в эрдивизии, а тут просто тупой бегунок с плохой прессой за овер прайс, психику уже свою заруинил, да и характер там рядом с ришарлисоном
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