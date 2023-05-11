Агбонлахор: "Антони — немного идиот"

Антони и Льюис Данк Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор раскритиковал поведение вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.

После своего дорогостоящего перехода из "Аякса" прошлым летом Антони забил только четыре гола в Премьер-Лиге, не сумев предотвратить поражения от "Вест Хэма" и "Брайтона" в двух последних матчах.

Особенно показательным Агбонлахор находит поражение 1:0 от "Брайтона" 4 мая, когда Антони выплеснул свое разочарование наружу.

"Если честно, я думаю, он немного идиот".

"В том матче не было нужды фолить на Макаллистере, а затем он пытается пойти грудь в грудь на гиганта Льюиса Данка. Тот бы уничтожил его".

"Может быть, Антони разочарован своей игрой, и поэтому он срывается?"

"Он не может обвести соперника, он не может выиграть единоборство, он не может попасть по воротам. Он должен быть разочарован своей игрой в этом сезоне".

"Тен Хагу нужно поговорить с ним об этом. Он должен успокоиться, иначе он будет получать красные карточки".

"Он должен постараться стать игроком на 86 миллионов фунтов, каким его и видели при покупке", — сообщил Агбонлахор Football Insider.


Метки Агбонлахор, Антони, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2023 11:00

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  1. eakz 11.05.2023 11:23 # eakz
    типичный петушок из фапла

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  2. sayk2 11.05.2023 11:16 # sayk2
    Яркий пример когда юношеский максимализм рушится о льюса данка, был звездой в эрдивизии, а тут просто тупой бегунок с плохой прессой за овер прайс, психику уже свою заруинил, да и характер там рядом с ришарлисоном

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