"Арсенал" опасается, что не сможет позволить себе Райса

Деклан Райс "Арсенал" опасается, что не сможет позволить себе покупку полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом.

Райс является целью номер один "Арсенала" на ближайшее трансферное окно. Несмотря на интерес к Деклану со стороны других клубов, "канониры" считались фаворитом в борьбе за игрока сборной Англии.

Как сообщает The Sun, "Арсенал" рассчитывал заплатить около 80 миллионов фунтов за Райса, самому Деклану предложив контракт на пять лет с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.

Однако "Вест Хэм" рад устроить аукцион за 24-летнего Райса, надеясь в процессе взвинтить цену за своего капитана до 130 млн. фунтов, что для "Арсенала" было бы чересчур.

По слухам, сам Райс очарован философией главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, делающего ставку на молодых и голодных до успеха игроков, однако это не будет иметь значения, если предложение "канониров" не дотянет до их конкурентов по Премьер-Лиге.

"Арсенал" всерьез опасается, что упустит Райса, как упустил в январе вингера Михаила Мудрика, предложение "Челси" насчет которого оказалось выгоднее.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 11.05.2023 10:53 # meshuggah
    у них же есть великий жоржнья

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  2. chelsea88 11.05.2023 10:37 # chelsea88
    Вуахахахахах)))))))
    Гейгуннеры начали понимать насколько они лохи е6аные))

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  3. mixmaster 11.05.2023 10:24 # mixmaster
    за 120 пусть уходит. добро пожаловать, кайседо

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  4. ivan-tns 11.05.2023 10:11 # ivan-tns
    Если человек хочет играть за клуб, он будет играть за клуб. А Мудрик явно ошибся с выбором клуба, что он уже понял.

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