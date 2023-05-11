"Арсенал" опасается, что не сможет позволить себе Райса

"Арсенал" опасается, что не сможет позволить себе покупку полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом.

Райс является целью номер один "Арсенала" на ближайшее трансферное окно. Несмотря на интерес к Деклану со стороны других клубов, "канониры" считались фаворитом в борьбе за игрока сборной Англии.



Как сообщает The Sun, "Арсенал" рассчитывал заплатить около 80 миллионов фунтов за Райса, самому Деклану предложив контракт на пять лет с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



Однако "Вест Хэм" рад устроить аукцион за 24-летнего Райса, надеясь в процессе взвинтить цену за своего капитана до 130 млн. фунтов, что для "Арсенала" было бы чересчур.



По слухам, сам Райс очарован философией главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, делающего ставку на молодых и голодных до успеха игроков, однако это не будет иметь значения, если предложение "канониров" не дотянет до их конкурентов по Премьер-Лиге.



"Арсенал" всерьез опасается, что упустит Райса, как упустил в январе вингера Михаила Мудрика, предложение "Челси" насчет которого оказалось выгоднее.