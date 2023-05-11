Мойес: "Выход в финал Лиги Конференций стал бы моим лучшим достижением"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что выход в финал Лиги Конференций стал бы лучшим достижением в его карьере.

Уже в четверг вечером "Вест Хэм" проведет первый полуфинальный матч третьего по значимости клубного турнира Европы, сыграв дома с голландским АЗ.



Это будет важный вечер не только для "Вест Хэма", который не знает трофеев с 1980, но и лично для Мойеса, который в своей тренерской карьере и вовсе не выигрывал больших наград. Дэвида вдохновляет пример своего коллеги Жозе Моуриньо, который привел "Рому" к победе в Лиге Конференций в прошлом сезоне.



"Это может стать моим лучшим достижением, если мы попадем в финал европейского турнира. В прошлом я добирался до четвертьфинала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед", проиграл по пенальти в четвертьфинале Лиги Европы с "Эвертоном", а в прошлом году мы здесь же (в Лиге Европы) достигли полуфинала с "Вест Хэмом".



"Я хочу постараться продвинуться на пару шагов дальше, и я привел в пример серийного победителя в лице Жозе Моуриньо — завоевание этого трофея было таким особенным для него и его футбольного клуба. Если мне когда-нибудь нужно будет показать, насколько сложно было завоевать трофей, я приведу в пример Жозе. Он относился к этому трофею, словно он действительно важный", — цитирует Мойеса The Guardian.