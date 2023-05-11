Саудиты манят Льориса зарплатой в 300,000 фунтов в неделю

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис получил роскошное предложение из Саудовской Аравии с утроенной зарплатой.

Из-за травмы бедра Льорис пропускает концовку этого сезона, который сложился неудачно для всего "Тоттенхэма" и него лично.



И хотя "Тоттенхэм" до сих пор не определился с новым главным тренером, клуб готов отпустить Льориса грядущим летом. "Шпоры" уже подыскивают себе преемника для Уго на последнем рубеже.



По информации The Times, Льорис открыт к уходу из "Тоттенхэма" и уже имеет на руках несколько предложений, самое выгодное из которых ему поступило из Саудовской Аравии.



Если 36-летний француз согласится пойти по стопам Криштиану Роналду, который ныне выступает за "Аль-Наср", то сможет втрое увеличить свою текущую зарплату в 100,000 фунтов в неделю.



Помимо Льориса, саудиты нацелены и на других известных в Европе футболистов, включая Лионеля Месси, Серхио Бускетса и Жоржи Альбу.



Окончательное решение насчет того, уйти из "Тоттенхэма" или остаться, Льорис примет, когда узнает имя нового главного тренера и когда поговорит с президентом "шпор" Даниэлем Леви.