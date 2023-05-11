"Рома" готова продать Абрахэма за 40 млн. фунтов

"Рома" готова продать Тэмми Абрахэма грядущим летом и ожидает что английский нападающий вернется в Премьер-Лигу летом.

Этот сезон складывается для Абрахэма не так ярко, как прошлый, дебютный для Тэмми в Италии. 25-летний англичанин забил лишь восемь голов в Серии А.



По информаци Daily Mirror, "Рома" открыта к предложениям насчет Абрахэма, установив за Тэмми цену в 40 миллионов фунтов.



Возвращение Абрахэма в "Челси" выглядит маловероятным, однако Тэмми не испытывает недостатка интереса со стороны других клубов Премьер-Лиги.



Добавим, ранее Абрахэма сватали в "Астон Виллу", где он с успехом провел сезон 2018/19 на правах аренды, и в "Манчестер Юнайтед".