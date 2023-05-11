"Рома" готова продать Абрахэма за 40 млн. фунтов
"Рома" готова продать Тэмми Абрахэма грядущим летом и ожидает что английский нападающий вернется в Премьер-Лигу летом.
Этот сезон складывается для Абрахэма не так ярко, как прошлый, дебютный для Тэмми в Италии. 25-летний англичанин забил лишь восемь голов в Серии А.
По информаци Daily Mirror, "Рома" открыта к предложениям насчет Абрахэма, установив за Тэмми цену в 40 миллионов фунтов.
Возвращение Абрахэма в "Челси" выглядит маловероятным, однако Тэмми не испытывает недостатка интереса со стороны других клубов Премьер-Лиги.
Добавим, ранее Абрахэма сватали в "Астон Виллу", где он с успехом провел сезон 2018/19 на правах аренды, и в "Манчестер Юнайтед".
11.05.2023 07:00
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