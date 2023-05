Светская хроника за четверг

Виктор Осимхен подорожал до 139 миллионов фунтов. "Ливерпуль" лидирует в борьбе за Николо Бареллу. Сэр Джим Рэтклифф — фаворит на покупку "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Ожидая интереса к нападающему Виктору Осимхену, "Наполи" повысил цену за своего бомбардира до 139 миллионов фунтов. (Il Matino)



Летом "Реал" планирует приобрести не только полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема, но и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Daily Mirror)



"Манчестер Сити" переключился с Беллингема на полузащитника "Челси" Матео Ковачича. (Football Insider)



"Сити" планирует заблокировать уход полузащитника Калвина Филлипса в "Астон Виллу". (Football Insider)



"Манчестер Юнайтед" следит за нападающим "Интера" Лаутаро Мартинесом. (Football Insider)



Вингер Рафаэл Леау отверг интерес "Челси" и заключил новый пятилетний контракт с "Миланом". (The Athletic)



Полузащитник "Ниццы" Кефрен Тюрам входит в шорт-лист целей "Ньюкасла" на лето. (The Telegraph)



"Ливерпуль" определил Мейсона Маунта из "Челси", Алексиса Макаллистера из "Брайтона" и Матеуша Нунеша из "Вулверхэмптона" в качестве своих приоритетных целей на лето. Также "красные" заинтересованы в Кефрене Тюраме, но едва ли будут выдвигать свое предложение. (Daily Mail)



Макаллистер изучает предложение "Ливерпуля" о пятилетнем контракте. (Daily Express)



"Ливерпуль" заинтересован в полузащитнике "Реала" Орельене Тчуамени и даже готов довольствоваться арендой 23-летнего француза. (90min)



"Ливерпуль" готов заплатить отступные в 52 млн. фунтов за полузащитника "Спортинга" Мануэля Угарте. (Record)



"Ливерпуль" лидирует в борьбе за полузащитника "Интера" Николо Бареллу. (Football Insider)



"Ливерпуль" готов пригласить на роль запасного голкипера 34-летнего Рон-Роберта Цилера из "Ганновера". (Bild)



"Арсенал" продаст Кирана Тирни и Фоларина Балогана летом. (Daily Mirror)



Полузащитник "Реал Сосьедад" Мартин Субименди опроверг слухи о том, что направляется в "Арсенал". (Marca)



"Ньюкасл" начал предварительные переговоры о покупке полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона. (Football Insider)



Другое



Семейство Глэйзеров предпочитает продать "Юнайтед" сэру Джиму Рэтклиффу. (The Sun)



Наставник "Селтика" Анге Постекоглу входит в шорт-лист трех клубов Премьер-Лиги. (Football Insider)



До назначения главного тренера "Тоттенхэм" хочет обзавестись заменой для Фабио Паратичи, покинувшего пост управляющего директора. (Daily Mirror)



Валерьен Исмаэль стал 19-м тренером "Уотфорда" за последние 11 лет. (The Guardian)



"Сити" получит призовых почти на 300 млн. фунтов, если сделает требл в этом сезоне. (The Sun)



Охрана вывела Альфа-Инге Холанда из VIP-ложи на "Сантьяго Бернабеу", потому что 50-летний отец Эрлинга Холанда бросался орешками и оскорблял фанатов "Реала" во время матча Лиги Чемпионов против "Реала". (The Telegraph)