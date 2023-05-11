"Вилла" хочет заполучить Асенсио свободным агентом

"Астон Вилла" заинтересована в приглашении атакующего полузащитника "Реала" Марко Асенсио.

В этом сезоне Асенсио сыграл 46 матчей за "Реал" во всех соревнованиях, включая свой выход на замену в первой полуфинальной встрече Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" в минувший вторник.



Однако контракт Асенсио истекает в конце этого сезона, и у Марко хватает альтернатив продлению сотрудничества с "Реалом".



Как сообщает The Athletic, заполучить Асенсио хотят различные клубы Премьер-Лиги и Серии А, но особенно в Марко заинтересован его соотечественник Унаи Эмери, возглавляющий "Астон Виллу".



С 1 июля к работе в "Вилле" приступает бывший директор "Барселоны" Матеу Алемани, вдобавок совладелец бирмингемского клуба Нассеф Савирис состоит в хороших отношениях с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Асенсио, и два этих фактора могут повлиять на будущее 27-летнего испанца.



В данный момент "Вилла" тщательно наблюдает за ситуацией вокруг Асенсио и в подходящий момент будет готова сделать Марко выгодное предложение.