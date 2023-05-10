"Ливерпуль" прощается с тренером по вбросу аутов

В конце этого сезона "Ливерпуль" попрощается с тренером по вбросу аутов Томасом Гроннемарком.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пригласил Гроннемарка в начале сезона 2018/19, обнаружив, что его команда слишком часто теряет мяч после собственных вбросов аута.



С тех пор сотрудничество "Ливерпуля" с Гроннемарком не прекращалось, хотя датский специалист не стал частью штаба Клоппа, параллельно работая с несколькими другими кубами вроде "Аякса", "Тулузы" и "Филадельфии Юнион" из МЛС.



Статистика показывает, что "Ливерпуль" значительно прибавил в этом аспекте игры, и вбросы аута стали грозным оружием команды Клоппа на пути к победам в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге.



Однако сейчас Liverpool Echo сообщает, что в конце этого сезона "Ливерпуль" прощается с Гроннемарком. Клопп планирует и дальше отрабатывать этот компонент игры на тренировках, но уже под присмотром кого-нибудь из своего штаба, а не фрилансера со стороны.