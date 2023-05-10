"Челси" смирился с уходом Ковачича

Матео Ковачич "Челси" смирился с тем, что полузащитник Матео Ковачич с высокой вероятностью покинет клуб грядущим летом.

В следующем сезоне "Челси" не будет выступать в еврокубках, что подталкивает "синих" к сокращению чрезвычайно раздутого состава первой команды, которая сейчас насчитывает свыше 30 игроков.

Что касается Ковачича, то после окончания этого сезона у него останется только 12 месяцев по контракту, а новые владельцы "Челси" не хотят рисковать потерей кого-либо из игроков безо всякой компенсации.

Наконец, в "Челси" сложилась непростая ситуация из-за финансового фейр-плей, поэтому продажа Матео грядущим летом выглядит почти неизбежной, сообщает The Guardian.

Одним из претендентов на Ковачича является "Бавария", с недавних пор возглавляемая бывшим наставником "Челси" Томасом Тухелем. Также 29-летний хорват вызывает интерес у "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".


Метки Ковачич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2023 22:00

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  1. skydreams 10.05.2023 22:39 # skydreams
    если маунта оставят, то кову можно и продать... хотя збс бы было продлить обоих

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