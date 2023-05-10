"Вест Хэм", "Фулхэм", "Брайтон" и "Милан" хотят Нелсона
"Вест Хэм", "Фулхэм", "Брайтон" и "Милан" заинтересованы в вингере "Арсенала" Рисе Нелсоне.
Как известно, контракт Нелсона истекает в конце этого сезона. И хотя Рис продолжает переговоры с "Арсеналом", заключение новой сделки выглядит маловероятным.
"Арсенал" хочет сохранить Нелсона, который находится в системе клуба с восьми лет, однако Рис отчаянно жаждет играть, отметившись лишь девятью появлениями на замену в этом сезоне Премьер-Лиги.
По информации Evening Standard, к Нелсону уже существует серьезный интерес. Заполучить 23-летнего англичанина свободным агентом хотят как клубы Премьер-Лиги, так и из-за ее пределов.
Нелсон может как уехать из Англии, так и подыскать себе вариант внутри Лондона. Окончательное решение насчет своего будущего Рис примет после завершения сезона.
10.05.2023 21:00
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