"Арсенал" хочет купить Гехи и Касанья

"Арсенал" заинтересован в приобретении защитников Марка Гехи из "Кристал Пэлас" и Тимоти Кастаня из "Лестера".

Даже если "Арсеналу" не удастся опередить "Манчестер Мити" на финише, "канониры" в любом случае вернутся в Лигу Чемпионов на будущий сезон, что подталкивает лондонский клуб к укреплению состава.



"Арсенал" готов потратиться на звездных игроков вроде Деклана Райса из "Вест Хэма", но также "канониры" планируют совершать приобретения, нацеленные на увеличение глубины состава.



Одним из таких потенциальных приобретений Daily Mirror называет 27-летнего Кастаня, чей "Лестер" сейчас находится в зоне вылета Премьер-Лиги.



Тимоти способен сыграть на обоих флангах обороны и смог бы подстраховать как Бена Уайта справа, так и Александра Зинченко слева.



Также на радаре у "Арсенала" находится 22-летний Гехи, выступающий на позиции центрального защитника. Недавняя травма Вильяма Салиба показала, насколько уязвимы "канониры" на этой позиции.