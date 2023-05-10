Почеттино видит Маунта ключевым игроком "Челси"

Готовящийся заступить на тренерский мостик "Челси" Маурисио Почеттино отводит полузащитнику Мейсону Маунту важную роль в своих планах на будущее.

Перенеся операцию на брюшной полости, Маунт пропускает концовку этого сезона, и у болельщиков "Челси" существуют серьезные опасения, что Маунт уже сыграл свой последний матч за их клуб.



Дело в том, что от действующего контракта Маунта остается только один год, а переговоры о новой сделке находятся в тупике. Пресса уже вовсю сватает Мейсона в "Ливерпуль" и "Арсенал".



Однако Почеттино, назначение которого вот-вот будет подтверждено, совершенно не хочет терять Маунта и хочет сделать 24-летнего англичанина своим ключевым игроком, утверждает Daily Mail.



Почеттино ценит трудолюбие Маунта и его мастерство работы с мячом. Маурисио чувствует, что продукт академии "Челси" отлично подходит для его стиля игры.



Таким образом, назначение аргентинского тренера может придать импульс переговорам с Маунтом, но если прорыв не будет совершен в ближайшие недели, "синие", вероятно, продадут своего воспитанника.