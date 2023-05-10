"Ньюкасл" сделает предложение по Мэддисону

"Ньюкасл" сделает предложение о покупке полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона после окончания этого сезона.

Мэддисон является, пожалуй, лучшим игроком "Лестера" в этом сезоне, забив 10 голов и отдав девять результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Однако стараний Джеймса пока недостаточно, чтобы "Лестер" выкарабкался из зоны вылета, и "лисы" серьезно рискуют начать следующий сезон в Чемпионшипе.



Как бы ни завершился этот сезон для "Лестера", уход Мэддисона является более чем вероятным, и главным претендентом на 26-летнего игрока сборной Англии является "Ньюкасл".



По информации The Telegraph, "Ньюкасл" выдвинет предложение о покупке Мэддисона, однако сделка будет возможна только в том случае, если "сороки" будут чувствовать, что Джеймс реально хочет стать частью команды Эдди Хау.