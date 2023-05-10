Венгер считает, что VAR должна была вмешаться в случае с голом Де Брюйне "Реалу"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что система VAR должна была вмешаться, когда "Манчестер Сити" сравнивал счет в матче Лиги Чемпионов против "Реала".

После ничьей 1:1 накануне главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что гол Кевина Де Брюйне нельзя было засчитывать, потому что в ходе комбинации мяч вышел за боковую линию.



Используя 3D-технологию, телеканал beIN Sport подтвердил, что мяч покинул пределы поля, и Венгер убежден, что это на совести арбитров VAR.



"Обычно VAR должна проверять, правильный это гол или нет".



"В такого рода ситуации они должны были вмешаться, но они отмотали недостаточно назад, чтобы проверить, вышел мяч за пределы поля или нет".



"Обычно VAR не может проверить, пересек мяч боковую линию или нет, это работает только с линией ворот".



"VAR была создана, чтобы принимать больше правильных решений, исходя из фактов. Мяч либо пересек линию, либо нет. VAR должна вмешиваться и принимать правильные решения, это абсолютно 100 процентов".



"Убежден, в данный момент мы не всегда можем проверять с помощью VAR, вышел мяч за пределы поля или нет. Но в данном случае у нас есть чип в мяче, и это можно проверить", — сообщил Венгер beIN Sports.