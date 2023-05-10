"Кардифф" потребует с "Нанта" до 200 млн. фунтов

Эмилиано Сала "Кардифф" готов подать связанный с гибелью нападающего Эмилиано Салы иск к "Нанту" на сумму до 200 миллионов фунтов.

В январе 2019 "Кардифф" обновил свой трансферный рекорд, согласившись заплатить "Нанту" 15 млн. фунтов. Однако аргентинский нападающий так и не долетел из Франции в Уэльс.

Как известно, легкомоторный самолет с Салой на борту потерпел крушение над Ла-Маншем. В результате поисковой операции тело Эмилиано было поднято со дна.

После этой трагедии "Кардифф" отказался платить "Нанту" за Салу. Только ранее в этом году Спортивный арбитражный сад подтвердил решение ФИФА и обязал валлийский клуб рассчитаться за Эмилиано под угрозой трансферного эмбарго.

Однако "Кардифф" отнюдь не признал свое поражение и теперь начинает новую юридическую битву, собираясь заставить "Нант" возместить убытки за свой вылет из Премьер-Лиги в сезоне 2018/19.

Нил Уорнок, тренировавший "Кардифф" в то время, был уверен, что голы Салы помогли бы клубу избежать понижения в классе.

"Кардиффу" еще предстоит точно оценить эти убытки, но Wales Online утверждает, что речь идет о сумме от 20 до 200 млн. фунтов.

Добавим, с тех пор "Кардифф" финишировал в Чемпионшипе на пятом, восьмом, 18-м и 21-м места, все больше отдаляясь от Премьер-Лиги.


Метки Кардифф, Нант, Сала

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. fog 10.05.2023 17:42 # fog
    Эти же овцеёбы сами заказали дешёвый самолёт, какие претензии к Нанту?

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  2. makeewadim 10.05.2023 17:01 # makeewadim
    хотят бабла полёгкому срубить им деньги очень нцжны))

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  3. danilych89 10.05.2023 16:42 # danilych89
    типа хотят взыскать упущенную выгоду? ну-ну)

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  4. narcot 10.05.2023 16:10 # narcot
    е6анутым нет покоя

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