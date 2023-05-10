"Кардифф" потребует с "Нанта" до 200 млн. фунтов

"Кардифф" готов подать связанный с гибелью нападающего Эмилиано Салы иск к "Нанту" на сумму до 200 миллионов фунтов.

В январе 2019 "Кардифф" обновил свой трансферный рекорд, согласившись заплатить "Нанту" 15 млн. фунтов. Однако аргентинский нападающий так и не долетел из Франции в Уэльс.



Как известно, легкомоторный самолет с Салой на борту потерпел крушение над Ла-Маншем. В результате поисковой операции тело Эмилиано было поднято со дна.



После этой трагедии "Кардифф" отказался платить "Нанту" за Салу. Только ранее в этом году Спортивный арбитражный сад подтвердил решение ФИФА и обязал валлийский клуб рассчитаться за Эмилиано под угрозой трансферного эмбарго.



Однако "Кардифф" отнюдь не признал свое поражение и теперь начинает новую юридическую битву, собираясь заставить "Нант" возместить убытки за свой вылет из Премьер-Лиги в сезоне 2018/19.



Нил Уорнок, тренировавший "Кардифф" в то время, был уверен, что голы Салы помогли бы клубу избежать понижения в классе.



"Кардиффу" еще предстоит точно оценить эти убытки, но Wales Online утверждает, что речь идет о сумме от 20 до 200 млн. фунтов.



Добавим, с тех пор "Кардифф" финишировал в Чемпионшипе на пятом, восьмом, 18-м и 21-м места, все больше отдаляясь от Премьер-Лиги.