Шейх Джассим готов предложить работу легендам "Юнайтед"

Шейх Джассим готов предложить работу ряду легенд "Манчестер Юнайтед", если преуспеет в своем стремлении приобрести клуб с "Олд Траффорд".

Накануне появилась информация, что семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", определило шейха Джассима в качестве наиболее предпочтительного претендента на покупку своего клуба.



По информации ESPN, представители шейха Джассима уже установили контакт с рядом бывших игроков "Юнайтед" насчет их возможного возвращения в клуб.



Речь идет о представителях знаменитого "Класса 92" вроде Гари Невилла и Пола Скоулза, делавших требл в 1999 году игроках и тех, кто выигрывал Лигу Чемпионов в 2008 году.



Отметим, что в данный момент Даррен Флетчер является единственным бывшим игроком "Юнайтед", занимающим действительно высокий пост в клубе — шотландец трудится техническим директором. В то же время Брайан Робсон, Денис Ирвин и Энди Коул лишь выступают представителями "красных дьяволов" на мероприятиях.



Тактику назначения своих бывших игроков на важные роли используют многие европейские клубы, включая "Милан", "Барселону", "Баварию" и "Реал", и шейх Джассим готов последовать их примеру.