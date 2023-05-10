Грилиш: "На "Этихад" мы чувствуем себя неудержимыми"

Плеймейкер "Манчестер Сити" Джек Грилиш предупредил "Реал", что его команда "неудержима" на своем поле.

Накануне "Сити" добыл ничью 1:1 в Мадриде в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов. На следующей неделе "Реал" совершит ответный визит.



Грилиш чувствует, что поражение от "Реала" на этой стадии соревнования в прошлом сезоне стало хорошим уроком для "Сити", вдобавок на стороне Джека и партнеров будет поддержка "Этихад".



"Мы научились столь многому с прошлого года. В этом году у нас новая команда, другие игроки. Прошел год. У нас прекрасный баланс между опытом и молодежью мирового уровня. Я никогда не чувствовал себя так уверенно, ступая на поле вместе с этими игроками".



"На "Этихад" мы чувствуем себя неудержимыми. Мы приехали сюда, чтобы постараться победить, и то, что мы отыгрались в таком месте, уступая в один гол, многое говорит о нашем характере. Думаю, в конце концов это справедливый результат. У них были свои моменты, как и у нас", — цитирует Грилиша BBC.