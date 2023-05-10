Рамсдейл близок к новому контракту с "Арсеналом"
"Арсенал" собирается наградить своего голкипера Аарона Рамсдейла новым контрактом на улучшенных условиях.
24-летний Рамсдейл сделал большой вклад в то, что в этом сезоне "Арсенал" смог вмешаться в борьбу за титул Премьер-Лиги. Аарон 13 раз сохранил свои ворота на замке в рамках чемпионата, уступив по этому показателю лишь Давиду Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" (15).
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета неоднократно хвалил Рамсдейла, высоко оценивая как игру Аарона, так и его лидерские качества.
По информации ESPN, Рамсдейл уже значительно продвинулся в переговорах с "Арсеналом" о новой сделке, которая увеличит текущую зарплату 24-летнего англичанина в 60,000 фунтов в неделю.
Добавим, Рамсдейл выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Шеффилд Юнайтед" за 30 миллионов фунтов в августе 2021. В то время покупка успевшего дважды вылететь из Премьер-Лиги голкипера за такие деньги вызвала недоумение у многих фанатов лондонского клуба.
10.05.2023 13:00
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Да да, предложите ему 300-350к а потом нойте что он сднил.
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