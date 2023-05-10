Светская хроника за среду
"Манчестер Юнайтед" вступает в борьбу за Деклана Райса. "Манчестер Сити" потратится на двух полузащитников. Игроки "Ливерпуля" отдыхают в Барселоне. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Манчестер Юнайтед" готов составить конкуренцию "Арсеналу" и "Челси" в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
Голкипер "Аякса" Андре Онана вызывает интерес у "Челси" и "Юнайтед" и оценивается в 43 миллиона фунтов. (Di Marzio)
"Челси" готов избавиться от обоих своих голкиперов, Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди, грядущим летом. (The Telegraph)
Боссы "Манчестер Сити" выделили солидные средства на покупку двух полузащитников грядущим летом. (Football Insider)
Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер отклонил предложение "Эвертона" и собирается перейти в "Брайтон". (Football Insider)
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заинтересован в вингере "Барселоны" Рафинье. (Mundo Deportivo)
"Вест Хэм" хочет купить нападающего "Ковентри" Виктора Дьекереша. (Daily Mirror)
Другое
Контракт главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы предполагает отступные в 6 млн. фунтов. О приглашении 45-летнего португальца задумывается "Вест Хэм". (Daily Mail)
"Челси" не собирается приглашать спортивного директора "Монако" Пола Митчелла, который поработал с тренером Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне". (Daily Express)
"Челси" подтвердит назначение Почеттино до конца этой недели. (Football Insider)
33-летний нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг задумывается о возвращении в сборную Габона. (Daily Mail)
"Вулверхэмптону" предъявлены обвинения за гомофобные кричалки болельщиков в матче Премьер-Лиги против "Челси" в прошлом месяце. (Daily Mail)
"Ливерпуль" близок к назначению Йорга Шмидтке своим новым спортивным директором. (Daily Mail)
Игроки "Ливерпуля" устроили уикенд в Барселоне. (Daily Mail)
Фанат получил выигрыш в 14,000 фунтов со ставки в 14 пенсов, угадав исход семи матчей в пяти различных странах, причем в трех из них решающие голы забивались на последней минуте. (Daily Star)
10.05.2023 12:00
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ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
«Ветераны», сидевшие рядом с Путиным на «параде победы» конечно же никакие не ветераны, а НКВДшники и КГБшники.
По правую руку от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин (на фото ниже он в кепке). В 1942-м году, он записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал. После окончания школы снайперов, в 1944-м году, его в составе НКВД отправили во Львовскую область «выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины».
По левую руку от Путина сидел Геннадий Зайцев. Он родился в 1934 году и не участвовал в войне. В 1959 году начал служить в КГБ.
В 1968 году Зайцев участвовал в вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов и «Пражской весны». Зайцев руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции «Дунай», как назывался ввод войск в Чехословакию. Под его руководством было захвачено здание МВД в Праге.
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если коллеги употребляют слово "ротироваться", стоит ли косо смотреть на них?
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«Застрели меня здесь»: латвийские полицейские задержали пенсионера, который хотел возложить цветы к памятнику жертвам нацизма.
Безобразнейшая сцена разыгралась В Латвии, где пожилой мужчина с боевыми наградами на пиджаке пытался почтить память павших. Он пришел к мемориалу с букетом цветов, но был скручен ни много, ни мало - пятью полицейскими.
тётя шлюха RIP
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Е6ашь свинорусов е6ашь!!!
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