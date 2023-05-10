Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" вступает в борьбу за Деклана Райса. "Манчестер Сити" потратится на двух полузащитников. Игроки "Ливерпуля" отдыхают в Барселоне. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" готов составить конкуренцию "Арсеналу" и "Челси" в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.



Голкипер "Аякса" Андре Онана вызывает интерес у "Челси" и "Юнайтед" и оценивается в 43 миллиона фунтов. (Di Marzio)



"Челси" готов избавиться от обоих своих голкиперов, Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди, грядущим летом. (The Telegraph)



Боссы "Манчестер Сити" выделили солидные средства на покупку двух полузащитников грядущим летом. (Football Insider)



Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер отклонил предложение "Эвертона" и собирается перейти в "Брайтон". (Football Insider)



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заинтересован в вингере "Барселоны" Рафинье. (Mundo Deportivo)



"Вест Хэм" хочет купить нападающего "Ковентри" Виктора Дьекереша. (Daily Mirror)



Другое



Контракт главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы предполагает отступные в 6 млн. фунтов. О приглашении 45-летнего португальца задумывается "Вест Хэм". (Daily Mail)



"Челси" не собирается приглашать спортивного директора "Монако" Пола Митчелла, который поработал с тренером Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне". (Daily Express)



"Челси" подтвердит назначение Почеттино до конца этой недели. (Football Insider)



33-летний нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг задумывается о возвращении в сборную Габона. (Daily Mail)



"Вулверхэмптону" предъявлены обвинения за гомофобные кричалки болельщиков в матче Премьер-Лиги против "Челси" в прошлом месяце. (Daily Mail)



"Ливерпуль" близок к назначению Йорга Шмидтке своим новым спортивным директором. (Daily Mail)



Игроки "Ливерпуля" устроили уикенд в Барселоне. (Daily Mail)



Фанат получил выигрыш в 14,000 фунтов со ставки в 14 пенсов, угадав исход семи матчей в пяти различных странах, причем в трех из них решающие голы забивались на последней минуте. (Daily Star)