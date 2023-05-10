Светская хроника за среду

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" вступает в борьбу за Деклана Райса. "Манчестер Сити" потратится на двух полузащитников. Игроки "Ливерпуля" отдыхают в Барселоне. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" готов составить конкуренцию "Арсеналу" и "Челси" в борьбе за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

Голкипер "Аякса" Андре Онана вызывает интерес у "Челси" и "Юнайтед" и оценивается в 43 миллиона фунтов. (Di Marzio)

"Челси" готов избавиться от обоих своих голкиперов, Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди, грядущим летом. (The Telegraph)

Боссы "Манчестер Сити" выделили солидные средства на покупку двух полузащитников грядущим летом. (Football Insider)

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер отклонил предложение "Эвертона" и собирается перейти в "Брайтон". (Football Insider)

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заинтересован в вингере "Барселоны" Рафинье. (Mundo Deportivo)

"Вест Хэм" хочет купить нападающего "Ковентри" Виктора Дьекереша. (Daily Mirror)

Другое

Контракт главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы предполагает отступные в 6 млн. фунтов. О приглашении 45-летнего португальца задумывается "Вест Хэм". (Daily Mail)

"Челси" не собирается приглашать спортивного директора "Монако" Пола Митчелла, который поработал с тренером Маурисио Почеттино в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне". (Daily Express)

"Челси" подтвердит назначение Почеттино до конца этой недели. (Football Insider)

33-летний нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг задумывается о возвращении в сборную Габона. (Daily Mail)

"Вулверхэмптону" предъявлены обвинения за гомофобные кричалки болельщиков в матче Премьер-Лиги против "Челси" в прошлом месяце. (Daily Mail)

"Ливерпуль" близок к назначению Йорга Шмидтке своим новым спортивным директором. (Daily Mail)

Игроки "Ливерпуля" устроили уикенд в Барселоне. (Daily Mail)

Фанат получил выигрыш в 14,000 фунтов со ставки в 14 пенсов, угадав исход семи матчей в пяти различных странах, причем в трех из них решающие голы забивались на последней минуте. (Daily Star)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 457

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 10.05.2023 12:12 # narcot
    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ





    «Ветераны», сидевшие рядом с Путиным на «параде победы» конечно же никакие не ветераны, а НКВДшники и КГБшники.

    По правую руку от Путина сидел 98-летний Юрий Двойкин (на фото ниже он в кепке). В 1942-м году, он записался в армию добровольцем, но на фронт так и не попал. После окончания школы снайперов, в 1944-м году, его в составе НКВД отправили во Львовскую область «выполнять операции по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины».

    По левую руку от Путина сидел Геннадий Зайцев. Он родился в 1934 году и не участвовал в войне. В 1959 году начал служить в КГБ.
    В 1968 году Зайцев участвовал в вводе советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских протестов и «Пражской весны». Зайцев руководил группой 7-го Управления КГБ СССР в операции «Дунай», как назывался ввод войск в Чехословакию. Под его руководством было захвачено здание МВД в Праге.

    (ответить)

  2. narcot 10.05.2023 12:05 # narcot
    если коллеги употребляют слово "ротироваться", стоит ли косо смотреть на них?

    (ответить)

  3. true-manc 10.05.2023 12:03 # true-manc
    «Застрели меня здесь»: латвийские полицейские задержали пенсионера, который хотел возложить цветы к памятнику жертвам нацизма.

    Безобразнейшая сцена разыгралась В Латвии, где пожилой мужчина с боевыми наградами на пиджаке пытался почтить память павших. Он пришел к мемориалу с букетом цветов, но был скручен ни много, ни мало - пятью полицейскими.


    тётя шлюха RIP

    (ответить)

  4. tyhonovecky 10.05.2023 12:00 # tyhonovecky
    Е6ашь свинорусов е6ашь!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: