Гвардиола признал, что "Реалу" удалось сдержать Холанда
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Реалу" удалось сдержать нападающего Эрлинга Холанда.
Накануне "Сити" завершил вничью 1:1 первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов, причем забивший уже 51 гол в этом сезоне Холанд был на удивление незаметен.
Статистика это подтверждает, потому что Эрлинг совершил меньше всех касаний мяча на поле — и даже вдвое меньше голкипера "Реала" Тибо Куртуа.
Центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер особенно плотно играл с Холандом, и Гвардиола был вынужден признать, что в этот вечер Эрлинг оказался нейтрализован.
"Пространства и расстояния между центральными защитниками и крайними защитниками заполняли их атакующие полузащитники".
"Это делали Модрич, Тони Кроос и Вальверде. Один из центральных защитников опекал Эрлинга, и ему было непросто. Но он хорошо перемещался и имел свои моменты", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
10.05.2023 11:00
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Последние комментарии:
Рюдигер топ
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просто мяч не давать и всё) палка-замыкатель даже забросы вчера сливала стоящим ЗА спиной среаловцам)))))
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Там пенс в штрафной сектор газа устроил, что даже Ваше Воздушество был не в состоянии шевелиться
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Гороха недоел просто
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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