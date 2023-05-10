Гвардиола признал, что "Реалу" удалось сдержать Холанда

Эрлинг Холанд Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Реалу" удалось сдержать нападающего Эрлинга Холанда.

Накануне "Сити" завершил вничью 1:1 первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов, причем забивший уже 51 гол в этом сезоне Холанд был на удивление незаметен.

Статистика это подтверждает, потому что Эрлинг совершил меньше всех касаний мяча на поле — и даже вдвое меньше голкипера "Реала" Тибо Куртуа.

Центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер особенно плотно играл с Холандом, и Гвардиола был вынужден признать, что в этот вечер Эрлинг оказался нейтрализован.

"Пространства и расстояния между центральными защитниками и крайними защитниками заполняли их атакующие полузащитники".

"Это делали Модрич, Тони Кроос и Вальверде. Один из центральных защитников опекал Эрлинга, и ему было непросто. Но он хорошо перемещался и имел свои моменты", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2023 11:00

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  1. sisyazavr 10.05.2023 12:11 # sisyazavr
    Рюдигер топ

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  2. narcot 10.05.2023 11:52 # narcot
    просто мяч не давать и всё) палка-замыкатель даже забросы вчера сливала стоящим ЗА спиной среаловцам)))))

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  3. kukuruzko 10.05.2023 11:48 # kukuruzko
    Там пенс в штрафной сектор газа устроил, что даже Ваше Воздушество был не в состоянии шевелиться

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  4. kellborn 10.05.2023 11:38 # kellborn
    Гороха недоел просто

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  5. tyhonovecky 10.05.2023 11:31 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  6. true-manc 10.05.2023 11:00 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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