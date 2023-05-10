Гвардиола признал, что "Реалу" удалось сдержать Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что "Реалу" удалось сдержать нападающего Эрлинга Холанда.

Накануне "Сити" завершил вничью 1:1 первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов, причем забивший уже 51 гол в этом сезоне Холанд был на удивление незаметен.



Статистика это подтверждает, потому что Эрлинг совершил меньше всех касаний мяча на поле — и даже вдвое меньше голкипера "Реала" Тибо Куртуа.



Центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер особенно плотно играл с Холандом, и Гвардиола был вынужден признать, что в этот вечер Эрлинг оказался нейтрализован.



"Пространства и расстояния между центральными защитниками и крайними защитниками заполняли их атакующие полузащитники".



"Это делали Модрич, Тони Кроос и Вальверде. Один из центральных защитников опекал Эрлинга, и ему было непросто. Но он хорошо перемещался и имел свои моменты", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.