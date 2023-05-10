"Арсенал" должен объявить о новом контракте с Сака до окончания сезона

Букайо Сака "Арсенал" надеется объявить о новом контракте со своим вингером Букайо Сака до окончания этого сезона.

"Арсенал" ведет переговоры с Сака о новом контракте с прошлого года, и в предыдущие недели неоднократно появлялась информация, что сделка вот-вот будет заключена.

По информации talkSPORT, условия сделки действительно согласованы — Букайо дал добро на продление сотрудничества с "канонирами" до 2028 года с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.

Сторонам лишь остается уладить второстепенные детали, и это вопрос ближайшего времени. "Арсенал" завершает свой сезон матчем против "Вулверхэмптона" 28 мая, и к тому времени о новом контракте Сака, вероятно, уже будет объявлено.

Добавим, 21-летний Сака является единственным игроком с двузначным количеством и голов (13), и результативных передач (11) в этом сезоне Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, контракты, Сака

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2023 10:00

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  1. chelsea88 10.05.2023 10:18 # chelsea88
    Ничему в рот вые6анных гейгуннеров жизнь не учит.
    Ща и этот уголёк лапки свесит когда жирный контракт получит. И опять история повторится, сначала эти заднеприводные хвалят кого-то потом xyecocят не хило.

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  2. mixmaster 10.05.2023 10:03 # mixmaster
    бистяра!

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  3. gary47 10.05.2023 10:02 # gary47
    Уважение. Не сбегает как дешевка в Сити за трофеями.

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