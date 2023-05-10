"Арсенал" должен объявить о новом контракте с Сака до окончания сезона
"Арсенал" надеется объявить о новом контракте со своим вингером Букайо Сака до окончания этого сезона.
"Арсенал" ведет переговоры с Сака о новом контракте с прошлого года, и в предыдущие недели неоднократно появлялась информация, что сделка вот-вот будет заключена.
По информации talkSPORT, условия сделки действительно согласованы — Букайо дал добро на продление сотрудничества с "канонирами" до 2028 года с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.
Сторонам лишь остается уладить второстепенные детали, и это вопрос ближайшего времени. "Арсенал" завершает свой сезон матчем против "Вулверхэмптона" 28 мая, и к тому времени о новом контракте Сака, вероятно, уже будет объявлено.
Добавим, 21-летний Сака является единственным игроком с двузначным количеством и голов (13), и результативных передач (11) в этом сезоне Премьер-Лиги.
10.05.2023 10:00
Просмотров: 162
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ничему в рот вые6анных гейгуннеров жизнь не учит.
Ща и этот уголёк лапки свесит когда жирный контракт получит. И опять история повторится, сначала эти заднеприводные хвалят кого-то потом xyecocят не хило.
(ответить)
бистяра!
(ответить)
Уважение. Не сбегает как дешевка в Сити за трофеями.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий