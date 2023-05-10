Почеттино может помочь "Челси" сохранить Канте

Назначение Маурисио Почеттино главным тренером может помочь "Челси" заключить новый контракт с полузащитником Нголо Канте.

В данный момент процесс назначения Почеттино находится в завершающей стадии, хотя к работе Маурисио приступит только после окончания сезона.



Как сообщает The Telegraph, между Почеттино и Канте существует взаимное уважение. Более того, Маурисио хотел заполучить Нголо, еще когда тренировал ПСЖ.



Этот фактор может сыграть важную роль в стартовавших еще перед увольнением Грэма Поттера переговорах между "Челси" и Канте о продлении истекающего в конце сезона контракта.



32-летний француз стал самым высокооплачиваемым игроком "Челси", когда заключил свой действующий контракт с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю. С тех пор его опередили Рахим Стерлинг и Ромелу Лукаку.



Естественно, рассчитывать на такую же зарплату по новому контракту Канте, сыгравший семь матчей после своего возвращения из лазарета в начале апреля, не может — в том числе из-за непопадания "Челси" в Лигу Чемпионов на будущий сезон, что для многих игроков лондонской команды автоматически влечет снижение заработка на 30 процентов.