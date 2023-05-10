Гвардиола: "В следующую среду нас ждет финал"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "финалом" ответный матч против "Реала" на следующей неделе.

Во вторник вечером "Сити" смог добыть ничью в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов благодаря голу Кевина Де Брюйне (1:1).



Гвардиола остался доволен тем, как его команда сыграла в гостях у столь опытного и мастеровитого соперника, и теперь предвкушает визит "Реала" на "Этихад".



"Они забили, когда мы были лучше. Мы забили, когда они были лучше. Упорный, упорный матч, как и положено полуфиналу на "Бернабеу". Порой у нас были хорошие моменты, а порой нам было сложно из-за их мастерства работы с мячом. В следующую среду нас ждет финал дома при поддержке наших людей".



"Второй тайм мы тоже начали очень хорошо, а затем, когда они втянулись в игру, мы утратили контроль. Они совершали много передач налево, где они очень хороши, но затем мы забили великолепный гол благодаря Кевину и имели ряд хороших моментов. А в концовке несколько хороших моментов имели они".



"Матчи против них, учитывая их опыт и мастерство, бывают такими требовательными. Мы возвращаемся в Манчестер и там посмотрим, кто сможет лучше".



"Надеюсь, мы сможем извлечь урок, сможем обороняться лучше и атаковать лучше".



"Если вы ожидали, что мы приедем сюда и победим с перевесом в шесть голов, то это ваша проблема. "Реал" знает это соревнование лучше, чем кто-либо", — сообщил Гвардиола BT Sport.