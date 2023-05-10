МЮ готов купить Рамуша за рекордные деньги

"Манчестер Юнайтед" готовится сделать рекордное для своего клуба предложение о покупке нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша.

Целью номер один "Юнайтед" по укреплению линии нападения является Харри Кейн из "Тоттенхэма", однако "красные дьяволы" готовы к крупным тратам грядущим летом, помимо капитана сборной Англии.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, "красные дьяволы" считают покупку 21-летнего Рамуша отличной инвестицией в будущее.



Рамуш взвалил на себя обязанности главного бомбардира "Бенфики" после ухода Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль" прошлым летом, забив 24 гола в этом сезоне.



Также Гонсалу блеснул на Чемпионате Мира в Катаре, отметившись хет-триком за сборную Португалии в матче 1/8 финала против Швейцарии.



Сейчас Рамуш оценивается в 70-100 миллионов фунтов, поэтому трансфер Гонсалу, с учетом бонусов, вполне может перекрыть рекордную для "Юнайтед" покупку полузащитника Поля Погба у "Ювентуса" за 89 млн. фунтов в августе 2016.