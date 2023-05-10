Анчелотти считает, что гол Де Брюйне был засчитан ошибочно

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает, что ответный гол "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов нельзя было засчитывать.

Пропустив от Винисиуса в первом тайме, в середине второго "Сити" сумел ответить голом Кевина Де Брюйне — 1:1.



Однако Анчелотти убежден, что в ходе результативной комбинации "горожан" Бернарду Силва выпустил мяч за пределы поля у боковой линии, и Карло не понимает бездействие системы VAR в этой ситуации.



"Мяч вышел за пределы поля. Об этом говорит технология. Я не понимаю, почему VAR не проверила это. Сегодня вечером рефери оставил без внимания столь многие вещи".



"Это был хороший матч, интересный матч. Сложный для нас в первом тайме, но во втором тайме было гораздо лучше. Они владели мячом в первом тайме, но у нас был хороший контроль в обороне, а когда мы сами начали играть с мячом, то создали много проблем для них".



"Ты должен сохранять спокойствие, держаться своей позиции в обороне, не идти в безумный прессинг, встречать оппонента глубоко, а когда нам предоставился шанс, мы забили первый гол. Винисиус великолепно исполнил, но вся команда играла хорошо".



"Я удовлетворен, и у меня хорошее предчувствие насчет матча в среду", — цитирует Анчелотти Sky Sports.



