Анчелотти считает, что гол Де Брюйне был засчитан ошибочно

Карло Анчелотти Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает, что ответный гол "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов нельзя было засчитывать.

Пропустив от Винисиуса в первом тайме, в середине второго "Сити" сумел ответить голом Кевина Де Брюйне — 1:1.

Однако Анчелотти убежден, что в ходе результативной комбинации "горожан" Бернарду Силва выпустил мяч за пределы поля у боковой линии, и Карло не понимает бездействие системы VAR в этой ситуации.

"Мяч вышел за пределы поля. Об этом говорит технология. Я не понимаю, почему VAR не проверила это. Сегодня вечером рефери оставил без внимания столь многие вещи".

"Это был хороший матч, интересный матч. Сложный для нас в первом тайме, но во втором тайме было гораздо лучше. Они владели мячом в первом тайме, но у нас был хороший контроль в обороне, а когда мы сами начали играть с мячом, то создали много проблем для них".

"Ты должен сохранять спокойствие, держаться своей позиции в обороне, не идти в безумный прессинг, встречать оппонента глубоко, а когда нам предоставился шанс, мы забили первый гол. Винисиус великолепно исполнил, но вся команда играла хорошо".

"Я удовлетворен, и у меня хорошее предчувствие насчет матча в среду", — цитирует Анчелотти Sky Sports.

Кадр из эфире beIN Sports


Метки Анчелотти, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1791

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. asnural 10.05.2023 08:12 # asnural
    Лысый привык Евребить судьям

    (ответить)

  2. vals1702 10.05.2023 07:35 # vals1702
    все проплачено, нечего ныть

    (ответить)

  3. bangladesh 10.05.2023 06:54 # bangladesh
    уже судьям в ЛЧ заносят свои ванючие деньги, немощные ноунейм бомжЫ. в АПЛ давно все куплено.

    (ответить)

  4. gerrard08 10.05.2023 06:46 # gerrard08
    Уже в откровенную тащат эту беспомощную бензоколонку.

    (ответить)

  5. apl-nash 10.05.2023 06:45 # apl-nash
    Карло прав, судья проплачен шейхами. В одну сторону свистел

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: