Анчелотти считает, что гол Де Брюйне был засчитан ошибочно
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает, что ответный гол "Манчестер Сити" в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов нельзя было засчитывать.
Пропустив от Винисиуса в первом тайме, в середине второго "Сити" сумел ответить голом Кевина Де Брюйне — 1:1.
Однако Анчелотти убежден, что в ходе результативной комбинации "горожан" Бернарду Силва выпустил мяч за пределы поля у боковой линии, и Карло не понимает бездействие системы VAR в этой ситуации.
"Мяч вышел за пределы поля. Об этом говорит технология. Я не понимаю, почему VAR не проверила это. Сегодня вечером рефери оставил без внимания столь многие вещи".
"Это был хороший матч, интересный матч. Сложный для нас в первом тайме, но во втором тайме было гораздо лучше. Они владели мячом в первом тайме, но у нас был хороший контроль в обороне, а когда мы сами начали играть с мячом, то создали много проблем для них".
"Ты должен сохранять спокойствие, держаться своей позиции в обороне, не идти в безумный прессинг, встречать оппонента глубоко, а когда нам предоставился шанс, мы забили первый гол. Винисиус великолепно исполнил, но вся команда играла хорошо".
"Я удовлетворен, и у меня хорошее предчувствие насчет матча в среду", — цитирует Анчелотти Sky Sports.
10.05.2023 06:00
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Лысый привык Евребить судьям
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все проплачено, нечего ныть
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уже судьям в ЛЧ заносят свои ванючие деньги, немощные ноунейм бомжЫ. в АПЛ давно все куплено.
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Уже в откровенную тащат эту беспомощную бензоколонку.
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Карло прав, судья проплачен шейхами. В одну сторону свистел
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