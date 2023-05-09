Де Брюйне добыл для "Сити" ничью в Мадриде

Гол Кевина Де Брюйне позволил "Манчестер Сити" свести вничью первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" — 1:1.

Относительно субботней победы 2:1 над "Лидсом" в стартовый состав "горожан" вернулись Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Родри и Бернарду Силва, заменив Натана Аке, Рико Льюиса, Фила Фодена и Хулиана Альвареса.



"Реал" на удивление робко выглядел в начале матча, отдав мяч под контроль сопернику. "Сити" отметился дальними ударами Кевина Де Брюйне и Родри, а затем Эрлинг Холанд пробил в касание из пределов штрафной, но все три раза голкипер хозяев Тибо Куртуа сыграл надежно.



На 25-й минуте "Реал" огрызнулся опаснейшим прострелом Винисиуса вдоль ворот, однако Рубен Диаш в подкате добрался до мяча и не позволил Кариму Бензема поразить цель.



Второй раз хозяева показали зубы на 36-й минуте. Это Винисиус, не встретив должного сопротивления, нанес удар с подступов к штрафной, а Эдерсон до мяча не дотянулся — 1:0.



Гол Винисиуса так и остался единственным ударом "Реала" за 45 минут. В этот отрезок матча хозяева более чем в два раза уступили "Сити" по владению мячом.



Вскоре после начала второго тайма Де Брюйне вышел на удар по правому краю штрафной, но вновь не сумел пробить своего партнера по сборной Бельгии Куртуа.



Прошло еще немного времени, и только Давид Алаба спас "Реал", бросившись под удар Холанда из пределов штрафной.



"Реал" попытался отодвинуть игру от своих ворот, но на 67-й минуте совершил потерю на своей половине поля и пропустил. Это Де Брюйне, наконец, пробил Куртуа после скидки Илкая Гюндогана перед штрафной — 1:1.



На 79-й минуте хозяева нанесли свой второй удар в створ. Это Бензема пробивал головой из пределов вратарской, однако Эдерсон ногой отразил мяч.



В концовке "горожане" предпочли сыграть осторожно, да и их соперник особо рисковать не хотел. Только Орельен Тчуамени пробил с дистанции, но Эдерсон сыграл надежно.



Первый тайм получился совершенно нелогичным, потому что "Сити" выглядел гораздо лучше, а "Реал" использовал свой единственный реальный момент. Во втором тайме у "горожан" уже не было преимущества, но судьба все же вернула им должок в виде гола Де Брюйне.



"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (1:0)



Голы: Винисиус 36 — Де Брюйне 67.



"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Модрич (Начо 87), Кроос (Тчуамени 84), Вальверде, Родриго (Асенсио 81), Винисиус, Бензема.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Холанд.



Предупреждения: Кроос, Камавинга — Гюндоган, Силва.