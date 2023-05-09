Де Брюйне добыл для "Сити" ничью в Мадриде
Гол Кевина Де Брюйне позволил "Манчестер Сити" свести вничью первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" — 1:1.
Относительно субботней победы 2:1 над "Лидсом" в стартовый состав "горожан" вернулись Кайл Уолкер, Джон Стоунс, Родри и Бернарду Силва, заменив Натана Аке, Рико Льюиса, Фила Фодена и Хулиана Альвареса.
"Реал" на удивление робко выглядел в начале матча, отдав мяч под контроль сопернику. "Сити" отметился дальними ударами Кевина Де Брюйне и Родри, а затем Эрлинг Холанд пробил в касание из пределов штрафной, но все три раза голкипер хозяев Тибо Куртуа сыграл надежно.
На 25-й минуте "Реал" огрызнулся опаснейшим прострелом Винисиуса вдоль ворот, однако Рубен Диаш в подкате добрался до мяча и не позволил Кариму Бензема поразить цель.
Второй раз хозяева показали зубы на 36-й минуте. Это Винисиус, не встретив должного сопротивления, нанес удар с подступов к штрафной, а Эдерсон до мяча не дотянулся — 1:0.
Гол Винисиуса так и остался единственным ударом "Реала" за 45 минут. В этот отрезок матча хозяева более чем в два раза уступили "Сити" по владению мячом.
Вскоре после начала второго тайма Де Брюйне вышел на удар по правому краю штрафной, но вновь не сумел пробить своего партнера по сборной Бельгии Куртуа.
Прошло еще немного времени, и только Давид Алаба спас "Реал", бросившись под удар Холанда из пределов штрафной.
"Реал" попытался отодвинуть игру от своих ворот, но на 67-й минуте совершил потерю на своей половине поля и пропустил. Это Де Брюйне, наконец, пробил Куртуа после скидки Илкая Гюндогана перед штрафной — 1:1.
На 79-й минуте хозяева нанесли свой второй удар в створ. Это Бензема пробивал головой из пределов вратарской, однако Эдерсон ногой отразил мяч.
В концовке "горожане" предпочли сыграть осторожно, да и их соперник особо рисковать не хотел. Только Орельен Тчуамени пробил с дистанции, но Эдерсон сыграл надежно.
Первый тайм получился совершенно нелогичным, потому что "Сити" выглядел гораздо лучше, а "Реал" использовал свой единственный реальный момент. Во втором тайме у "горожан" уже не было преимущества, но судьба все же вернула им должок в виде гола Де Брюйне.
"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (1:0)
Голы: Винисиус 36 — Де Брюйне 67.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга, Модрич (Начо 87), Кроос (Тчуамени 84), Вальверде, Родриго (Асенсио 81), Винисиус, Бензема.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Аканджи, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Холанд.
Предупреждения: Кроос, Камавинга — Гюндоган, Силва.
09.05.2023 23:55
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Последние комментарии:
манчестеРОССИти ПОБЕДА!!!! НЕ ПОДВЕЛИ В ТАКОЙ ДЕНЬ!!!!
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Как празднуют обычно люди: в кругу семьи/друзей/знакомых.
Как празднуют "брошенные жизнью и ничего не добившиеся неудачники" (с) свой самый сакральный праздник, за который они рвут жопу в комментах: весь день в срачах на фупле.
Пацриоты, как всегда, не подвели в своей ущербности.
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отскок голубятни
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Перед забитым голам рыжего мяч пересёк боковую линию. Гол не следовало засчитывать. Судейство - кусок говна
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Этот Сити сломался. Несите новый. Ватокат весь матч и шальной удар де Брейне. Вот и весь Сити. Такая хуета)
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Ну сиси явно тащили, отскок лютый.
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3
ФИНАЛА
3
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а как так ваще вышло что реал слил около 130 лямов на азара или сколько там по итогу вышло с бонусами, а у них уже был винисиус в это время? нах они тогда азара покупали за такие деньги? или тогда винисиус не играл еще?
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Даже не знаю, что лучше для Сити? Отлететь сейчас от Реала, или с позором от итальинской команды?
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Пойдёт, хотя сити явно не лучшую игру показал. В ответке будет вынос среаловской помойки
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Ортур шлюха наркота ыыыгггыгы)
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Единственный король спас жопы арабских эскортниц.
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Чудом сити отскочили.
Гвардиола ахуенный менеджер, спору нет. Умеет собирать команды, купировать конфликты, работать со звёздами и т.д
Но как такие он пиздец переоценен. Он буквально 1 раз честно выиграл ЛЧ за карьеру, тренируя уже почти 20 лет топовейшие тимы. Каждый раз проебывая тактически молее мастеровитым тренерам. Каждый раз.
Ты контролируешь игру в первом тайме, но у тебя буквально 0 моментов. Ну очевидно же, что не хватает футболистов способных обыгрывать 1 в 1. Блять, это же не какая то супер сложная концепция. Она же очевидна
Но Гвардиола каждый раз как будто впадает в грогу, когда что-то не получается и у него паралич воли случается. Просто 0 действий. Он как боксер, который хорош технически, но при этом вообще не держит удар
Я отвечаю, Гвардиола опять найдет как и эту ЛЧ вьебать
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МС нужна реализация - Холланд должен втыкать свои голы из полу моментов.
Реал конечно топовые футболисты - но забивают куйню из ничего.Шарага удар и гол - все играют по игроку и никто не идет в блок.Бензема никто не крыл - когда он бил головой...
Силва чуть не заруинил игру - так слоупочить под конец с таймингами тупоголового Фабиньо - это не допустимо.Уоккер его чуть не обосцалл.
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РМ вообще никакущий. Чисто на индивидуалке Винисиусе держится. Бензема, Кроосу и Модричу пора в дом престарелых. В ответке их раскатают.
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а пеп кстати хуету полную сделал и тактически матч въебал. Бернардо и Грылыша на пол не было, Холанда тоже. Матч по сути на плечах Родри-КДБ-Гюндоган спасен. Вся остальная команда не подъехала.
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Анчелотти надо позвонить в Эвертон и по дружбе попросить сломать рыжего)
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Зашел посрать на эту ветку... Всё как обычно))
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Нормас, Реал в пол ноги играл. Вышвырнут канистру на её же поле.
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А вообще обидно, что отменили «выездной гол» — сейчас типа команды играют обычный матч, накал страстей подостыл.
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