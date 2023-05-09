"Ливерпуль" попросил Премьер-Лигу начать сезон 2023/24 на выезде

"Ливерпуль" обратился к Премьер-Лиге за разрешением начать следующий сезон с выездного матча, что связано с реконструкцией "Энфилда".

Еще в сентябре 2021 "Ливерпуль" приступил к перестройке трибуны "Энфилд Роуд". Стоимость этого проекта оценивается в 80 миллионов фунтов.



Со вводом обновленной "Энфилд Роуд" в эксплуатацию стадион "Ливерпуля" добавит 7,000 мест и увеличит свои вместимость до 61,000 зрителей, что сделает его третьим самым большим в Премьер-Лиге — после "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" и "Олд Траффорд".



20 мая "Ливерпуль" проведет свой заключительный домашний матч этого сезона, сыграв против "Астон Виллы", и сразу после этого начнется процесс замены крыши над "Энфилд Роуд".



Нюанс в том, что завершить все работы к старту нового сезона "Ливерпуль" не успевает. К счастью, задержка невелика, и к уикенду 19-20 августа, когда состоится второй тур Премьер-Лиги, новая трибуна будет введена в эксплуатацию.



В данный момент "Ливерпуль" ожидает подтверждения от Премьер-Лиги, что в первом туре команда Юргена Клоппа сыграет на выезде.