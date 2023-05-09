Де Хеа согласовал новый контракт с "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа согласовал условия нового контракта со своим клубом.

Действующий контракт Де Хеа предусматривает зарплату свыше 350,000 фунтов в неделю, когда "Юнайтед" выступает в Лиге Чемпионов, и боссы клуба с "Олд Траффорд" давно решили, что это чересчур.



"Юнайтед" заранее предупредил Давида, что не будет пользоваться своей опцией по продлению на 12 месяцев действующего контракта, истекающего в конце этого сезона.



Таким образом, 32-летний испанец оказался перед выбором: или пойти на понижение зарплаты и заключить новую сделку, или покинуть "Юнайтед" свободным агентом.



Как сообщает The Telegraph, в итоге Де Хеа решил остаться в "Юнайтед". Стороны уже договорились об условиях новой сделки, которая будет предусматривать пониженную базовую зарплату с обширной шкалой бонусов.



Правда, новый контракт не является гарантией, что Де Хеа останется первым номером "Юнайтед" в следующем сезоне. Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг в любом случае хочет укрепить последний рубеж летом.