Мерсон считает Холанда ключом к победе "Сити" в Лиге Чемпионов

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что нападающий Эрлинг Холанд может стать ключом к победе "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов.

В прошлом сезоне "Реал" превзошел "Сити" в полуфинале Лиги Чемпионов, одержав победу 6:5 по сумме двух матчей.



Спустя год "Сити" вновь столкнулся с "Реалом", но теперь у "горожан" есть Холанд, и Мерсону интересно посмотреть, смогут ли плечи Эрлинга выдержать это бремя.



"Для этого самого момента Холанда и приглашали в "Манчестер Сити". Будет ли он чувствовать давление? Я не думаю, что он чувствует давление".



"Его пригласили не для того, чтобы завоевать пятый титул Премьер-Лиги за шесть последних лет. Его пригласили, чтобы сделать нечто особенное, что "Манчестер Сити" никогда не делал. Его пригласили, чтобы он сделал разницу против "Реала".



"Если сравнить эти две команды, когда они встречались в прошлом сезоне, то Карим Бензема — наверное, единственный, кто бы имел место в основе "Манчестер Сити". Теперь это уже не так, потому что у "Сити" есть Холанд. Это все меняет".



"Холанда пригласили, чтобы выиграть Лигу Чемпионов, и я думаю, он сделает разницу. Я не представляю, как защитники "Реала" справятся с ним. Временами они бывают опрометчивы, и им нравится падать".



"Я не представляю, что Холанд не забьет в этих двух матчах. Я буду изумлен, если этого не произойдет. Если он не забьет, то я не представляю, как "Манчестер Сити" пройдет дальше".



"Холанд забил уже 50 голов в этом сезоне, но все внимание приковано именно к этому матчу. Такова уж судьба центрального нападающего. Забивать голы — самая сложная работа в мире. Поэтому им и платят большие деньги. Поэтому их и не так много, особенно с его результативностью", — сообщил Мерсон Sky Sports.