"Байер" хочет Джаку

"Байер" действительно заинтересован в полузащитнике "Арсенала" Граните Джаке, однако куда вероятнее, что этот трансфер случится только через год.

На днях в прессе появились слухи, что грядущим летом Джака может вернуться в Германию, где Гранит на протяжении четырех сезонов выступал за менхенгладбахскую "Боруссию" до своего перехода в "Арсенал" в 2016 году.



Sky Germany может подтвердить, что занимающий шестое место в Бундеслиге "Байер" хотел заполучить Джаку еще прошлым летом и до сих пор сохраняет интерес к Граниту.



Однако в этом сезоне Джака является ключевым игроком "Арсенала", чей главный тренер Микель Артета едва ли захочет отпускать 30-летнего швейцарца.



Куда вероятнее, что Джака отправится в "Байер" только летом 2014, когда истекает его контракт с "Арсеналом". Сам Гранит допускает свое возвращение в Бундеслиги, поделившись этой идеей с партнерами по раздевалке.