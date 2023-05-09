Шерингем считает, что "Тоттенхэм" должен отпустить Кейна

Бывший нападающий "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем считает, что Харри Кейн заслуживает возможность беспрепятственно уйти от "шпор".

После окончания этого сезона у Кейна останется только 12 месяцев по контракту, и существуют ожидания, что Харри покинет родной клуб, чтобы утолить свой трофейный голод.



По мнению Шерингема, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви не имеет права стоять на пути Кейна. Тедди сравнивает ситуацию Харри со своей.



"Я отправился в "Юнайтед", потому что не чувствовал, что смогу претендовать на трофеи с "Тоттенхэмом". Я не думал, что клуб будет приглашать игроков, которые позволят нам сражаться за главные награды".



"Харри должен оценить ситуацию в клубе и задать себе те же вопросы, что и я. Если он решит, что клуб не сможет приглашать игроков, которые сделают их претендентом на трофеи, тогда, думаю, никто из фанатов "Тоттенхэма" не будет возмущаться, если он отправится за трофеями в другой клуб".



"Он верой и правдой служил "Тоттенхэму", и Даниэль Леви должен обеспечить ему уважение и свободу, чтобы самостоятельно принять решение. Если во время этого разговора Харри скажет, что хочет уйти летом, тогда Даниэль Леви должен удовлетворить его желание".



"Даниэлю нужно поговорить с Харри и во всем разобраться. Харри задаст свои вопросы, потому что он захочет знать, кто будет тренировать клуб, каким будет трансферный бюджет. Такого рода разговоры между ведущим игроком клуба и президентом клуба не являются чем-то необычным".



"Нужно прояснить эту ситуацию и прояснить как можно скорее. Я не думаю, что Даниэль может позволить себе прятаться, пытаясь сохранить Харри, не поговорив с ним", — цитирует Шерингема FourFourTwo.