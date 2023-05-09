"Тоттенхэм" хочет Келлехера

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении голкипера "Ливерпуля" и сборной Ирландии Кувина Келлехера.

Лишь на днях появилась информация, что "Брентфорд" рассматривает Келлехера на замену своему первому номеру Давиду Райе, который, вероятно, будет продан грядущим летом.



Однако "Брентфорд" — не единственный в Премьер-Лиге претендент на Келлехера, который за свои пять лет в "Ливерпуле" сыграл лишь 20 матчей во всех соревнованиях, включая четыре в рамках чемпионата.



По информации The Irish Independent, Кувина также хотят "Брайтон" и "Тоттенхэм", причем трансферная стоимость 24-летнего ирландца, чей контракт с "Ливерпулем" истекает в 2026 году, может составить 20 миллионов фунтов.



В "Тоттенхэме" Келлехер может заменить 36-летнего Уго Льориса, который своей неубедительной игрой в этом сезоне показал, что "шпорам" требуется усиление на последнем рубеже.