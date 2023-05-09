Глэйзеры выбрали шейха Джассима

Шейх Джассим Семейство Глэйзеров, наконец, выбрало наиболее предпочтительного претендента на покупку "Манчестер Юнайтед", и им оказался шейх Джассим.

Напомним, еще 28 апреля инвестиционный банк Raine Group, представляющий интересы Глэйзеров, завершил сбор предложений насчет "Юнайтед".

Затем пресса сообщала, что сэр Джим Рэтклиффа оценивает "Юнайтед" дороже в своем предложении, нежели шейх Джассим, хотя и хочет купить лишь долю Глэйзеров, а не клуб целиком.

Тем не менее, именно инвестор из Катара, а не богатейший человек Британии был выбран в качестве наиболее предпочтительного претендента, о чем сообщает Daily Express в эксклюзивном материале.

Отметим, что предложение шейха Джассима не дотягивает до 6 миллиардов фунтов, которые Глэйзеры хотят за "Юнайтед", однако этого все равно достаточно, чтобы установить новый мировой рекорд по стоимости сделки для спортивной команды.

Добавим, акции "Юнайтед" на фондовой бирже Нью-Йорка сегодня растут уже на 9 процентов.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 192

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superglor 09.05.2023 17:04 # superglor
    Щас бы арабу продаваться, фу такими быть. Ради позорных грязных денег на все готовы, пригородный менталитет, что с них взять.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: