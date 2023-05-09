Глэйзеры выбрали шейха Джассима

Семейство Глэйзеров, наконец, выбрало наиболее предпочтительного претендента на покупку "Манчестер Юнайтед", и им оказался шейх Джассим.

Напомним, еще 28 апреля инвестиционный банк Raine Group, представляющий интересы Глэйзеров, завершил сбор предложений насчет "Юнайтед".



Затем пресса сообщала, что сэр Джим Рэтклиффа оценивает "Юнайтед" дороже в своем предложении, нежели шейх Джассим, хотя и хочет купить лишь долю Глэйзеров, а не клуб целиком.



Тем не менее, именно инвестор из Катара, а не богатейший человек Британии был выбран в качестве наиболее предпочтительного претендента, о чем сообщает Daily Express в эксклюзивном материале.



Отметим, что предложение шейха Джассима не дотягивает до 6 миллиардов фунтов, которые Глэйзеры хотят за "Юнайтед", однако этого все равно достаточно, чтобы установить новый мировой рекорд по стоимости сделки для спортивной команды.



Добавим, акции "Юнайтед" на фондовой бирже Нью-Йорка сегодня растут уже на 9 процентов.